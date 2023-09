Novak Djokovic: Quay trở về, “báo thù” và cân bằng kỷ lục Grand Slam để trở thành GOAT

Không thể nhập cảnh vào Mỹ vì chính sách tiêm ngừa vaccine phòng chống Covid-19, Novak Djokovic tự chứng kiến màn trình diễn “bước ra ánh sáng” của Carlos Alcaraz ở chung kết US Open 2022 qua màn hình ti vi. Chính anh tự “làm hẹp” khả năng lập kỷ lục Grand Slam của mình. Để rồi chính anh quay trở về, “báo thù” Daniil Medvedev trận thua chung kết US Open 2021, cân bằng kỷ lục Grand Slam của Margaret Court, và trở thành GOAT.

Câu chuyện về Djokovic, có thể viết ra cả bộ “trường thiên tiểu thuyết”, với tất cả mọi cung bậc cảm xúc, hỉ-nộ-ái-ố, hay thậm chí là thiện-ác-tà. Tự bản thân của huyền thoại người Serbia, là hóa thân của rất nhiều gương mặt, được nhiều người yêu mến, nhưng cũng khiến nhiều người ghét bỏ. Tuy nhiên, sau chiến thắng vào sáng sớm hôm nay, thứ Hai ngày 11-9 (theo giờ Việt Nam), có thứ phải công nhận: Anh chính là GOAT.

“Greatest of All Time” (nghĩa tiếng Việt là “Người vĩ đại nhất mọi thời đại”) từng được dùng để miêu tả Roger Federer, khi tay vợt người Thụy Sỹ “trấn áp quần hùng”, biến những người như Andy Roddick (người trao chiếc cúp vô địch US Open 2023 cho Djokovic ở buổi lễ trao giải thưởng) hay Lleyton Hewitt sớm đi vào quên lãng. Sau đó, khi Rafael Nadal xuất hiện và cạnh tranh Federer quyết liệt, người ta cũng nghĩ nên dùng từ đó cho Nadal.

Nhưng giờ đây, sau khi Djokovic thắng Grand Slam thứ 24, cân bằng thành tích của “nữ tiền bối” Court (điều mà Serena Williams cố làm từ năm 2017 đến nay nhưng không bao giờ có thể thành công), anh xứng đáng được gọi là GOAT, từ cả các CĐV của Nadal lẫn Federer. Đây là lúc hãy ngừng so sánh, ngừng chỉ trích, đây là lúc công nhận thành công của tay vợt người Serbia, nhất là khi anh sẽ không dừng lại ở con số 24. Anh sẽ còn thắng nữa.

Quay trở lại US Open sau 1 năm không được thi đấu, Djokovic không để bụng cũng không phiền lòng, với anh, quá khứ là quá khứ, anh không xem đó là động lực bổ sung. Con số 24, với anh mới là động lực bổ sung. Anh quay trở lại, bị đánh giá thấp hơn Alcaraz sau khi để thua tay vợt người Tây Ban Nha ở chung kết Wimbledon hồi tháng 7 năm nay, để rồi Alcaraz bị Medvedev loại, Djokovic ở phía sau, như chim sẻ “rình bắt” bọ ngựa sau khi bọ ngựa tóm được ve sầu.

Djokovic đã báo thù trận thua ở chung kết US Open hồi 2 năm về trước, một kết quả khiến cho tham vọng Grand Slam của anh phải dừng lại một chút, để rồi ngày hôm nay, nó tiếp tục quay vòng, đưa Djokovic đi thăng hoa xa hơn và hay hơn. Thế hệ này, lứa Next Gen này có... dở quá không? Chẳng ai dám chắc. Nhưng chắc chắn, Djokovic là hay xuất sắc, đặc biệt tuyệt vời và sẽ được giới mộ điệu quần vợt thế giới nhớ mãi về sau.

Federer đã dừng lại. Nadal hẳn sẽ dừng lại sau Roland Garros năm sau. Còn Djokovic, con số 24 Grand Slam vẫn đang được tính tiếp. Hãy cùng chờ xem, và hãy cùng theo trọn chuyến hành trình của Djokovic, đi vào khoảng sâu nhất của lịch sử, của cột mốc và của kỷ lục quần vợt thế giới, để xem xem liệu anh sẽ ghi dấu ấn đến dường nào!