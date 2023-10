Những con số đã đem về cho Lionel Messi Quả bóng Vàng thứ 8

Lionel Messi đã từng thiếu một chiếc cúp trong bộ sưu tập khổng lồ của mình. Đó từng là lý do để gây tra nhiều tranh cãi trước khi Messi giành được giải thưởng cuối cùng này để thực sự được coi là GOAT (Vĩ đại nhất mọi thời). Messi không chỉ giành chiến thắng mà còn làm được điều đó một cách đầy phong cách, đưa một đội tuyển Argentina, mặc dù có chất lượng tốt nhưng hoàn toàn không phải là đội hình xuất sắc nhất giải đấu, đến tận vinh quang ở Qatar.

Tại sân vận động Lusail vào tháng 12 năm ngoái, Messi cuối cùng đã nâng được chiếc cúp mà tưởng là định mệnh đã lảng tránh. Màn trình diễn của anh ở Qatar giống với màn trình diễn của Diego Maradona vĩ đại quá cố vào năm 1986 tại Mexico. Messi đã ghi 7 bàn và kiến ​​tạo thêm 3 bàn nữa trong 7 trận đấu của Argentina tại Qatar 2022. 10 bàn thắng đó chiếm tới 2/3 tổng số bàn thắng của Argentina (15). Anh là một trong sáu cầu thủ có ít nhất 10 lần tham gia vào bàn thắng tại một kỳ World Cup kể từ khi có thống kê về số lần kiến tạo. Bao gồm Eusebio (10, 1966), Pele (10, 1970), Maradona (10, 1986), Mbappé (10, 2022) và Gerd Muller (13, 1970). Trong khi những Just Fontaine (13 bàn, 1958) và Sándor Kocsis (11 bàn, 1954) thì có lẽ không cần phải tính đến các kiến tạo.

Messi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở vòng bảng, vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết (trước đó anh chưa bao giờ ghi bàn thắng ở vòng loại trực tiếp tại một kỳ World Cup, mặc dù đã thi đấu 756 phút). Anh là một trong năm cầu thủ – cùng với Jairzinho, Just Fontaine, Salvatore Schillaci và Davor Suker – đã ghi bàn trong 6 trận đấu tại một VCK World Cup.

Ở tuổi 35, Messi dẫn đầu World Cup 2022 về số cú sút (32), số cú sút trúng đích (18), cơ hội tạo ra từ tình huống mở (17), số lần phạm lỗi thành công (22). Anh cũng tham gia vào nhiều pha phối hợp mở dẫn đến các cú sút cầu môn nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong giải đấu. Trong khi đó, Mbappé là cầu thủ duy nhất chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhiều hơn Messi (68 so với 45).

Messi trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử World Cup (26), vượt qua vĩ đại người Đức Lothar Matthäus (25), đồng thời đã vượt qua kỷ lục về số phút thi đấu tại World Cup của Paolo Maldini (2.216). Anh có tổng cộng 13 bàn thắng ở các kỳ dự World Cup, đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn mọi thời đại, sau Ronaldo “béo” (15) và Miroslav Klose (16). Messi là một trong bốn cầu thủ, cùng với Klose, Pele và Uwe Seeler, đã ghi bàn ở bốn kỳ World Cup khác nhau, chỉ có Cristiano Ronaldo (5) là ghi bàn ở nhiều kỳ giải hơn.

Khi nói đến dữ liệu mọi thời đại, Messi hiện là người dẫn đầu World Cup về số cơ hội được tạo ra (75), cơ hội được tạo ra từ tình huống mở (55), số lần rê bóng cố gắng (206), số lần rê bóng thành công (125), số cú sút (104) và số cú sút. đúng mục tiêu (46).

Tuy nhiên, Messi hoàn toàn không chỉ thắng QBV 2023 chỉ vì danh hiệu tại World Cup. Trước khi vào World Cup, Messi đã chơi xuất sắc trong màu áo PSG kể cả khi anh có kết thúc không mấy vui vẻ tại Paris.

Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Messi có nhiều đường kiến ​​tạo nhất trên mọi đấu trường (14, với 10 trong số đó đến ở Ligue 1) trước kỳ nghỉ World Cup. Nghĩa là Messi đã cân bằng toàn bộ số pha kiến ​​​​tạo của mình từ mùa giải 2021-22, mặc dù chơi ít hơn 1.290 phút và vượt qua tổng số bàn thắng của mình ở mùa giải trước (12 so với 11). Nói cách khác, phong độ của Messi trước lúc World Cup là rất cao.

Trong 18 trận đấu cho PSG trước thềm World Cup, Messi thực hiện trung bình 83 lần chạm bóng, (6,38 trong số đó là trong vòng cấm đối phương), 1,44 lần tham gia ghi bàn, tạo ra 2,81 cơ hội, 4,25 cú sút và 3,22 lần rê bóng thành công mỗi 90 phút. Đó là những con số đáng kinh ngạc, ngay cả khi chúng có giảm nhẹ sau World Cup trong 22 trận tiếp theo của Messi cho PSG trên mọi đấu trường.

Thời gian của Messi ở PSG có thể đã chứng kiến ​​đội bóng Pháp vô địch Ligue 1 trong cả hai mùa anh khoác áo đội bóng nước Pháp. Điều đáng tiếc duy nhất là Messi vẫn chưa thắng Champions League tại đây. Cá nhân Messi không thể bị xem là thất bại ở PSG trong mùa giải trước. Chỉ có 4 cầu thủ ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Haaland – 61, Mbappe – 50, Mohamed Salah – 46 và Vinicius Junior – 42) góp công vào nhiều bàn thắng hơn Messi (41). Anh ghi 21 bàn - không có bàn nào đến từ chấm phạt đền - và kiến ​​tạo thêm 20 bàn nữa, con số kiến tạo này chỉ kém ngôi sao của Man City là Kevin De Bruyne (28). Messi tạo ra 88 cơ hội từ những pha bóng mở, nhiều thứ tư trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, sau De Bruyne (99), Vinicius (103) và Bruno Fernandes (146), trong khi anh đứng thứ ba về số cơ hội lớn được tạo ra, với 34 lần, sau De Bruyne 10 và Bruno Fernandes 14.

Do Quả bóng vàng Châu Âu chỉ tính đến cuối tháng 7, thành tích tiếp theo của Messi tại Inter Miami không được xem xét, mặc dù tác động của anh ấy ở Mỹ cũng rất đáng chú ý. Có thể Messi sẽ thăng hoa ở vùng đất mới, nhưng do MLS là giải đấu không đủ sức cạnh tranh so với châu Âu nên cơ hội đoạt QBV của Messi có lẽ cũng đã rất hẹp. Nhưng chẳng còn gì mỹ mãn hơn khi Messi khép lại đỉnh cao của mình với QBV lần thứ 8 bằng các thông số xứng đáng của một siêu sao.