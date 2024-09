Nhiều đội bóng chuyền hối hả tìm ngoại binh cho vòng 2 Giải vô địch quốc gia 2024

Cầu thủ Jin Je (16) từng thi đấu giai đoạn 1 cho đội Ngân hàng Công thương nhưng có thể sẽ không sang Việt Nam trong giai đoạn 2 tới đây. Ảnh: VFV

Phụ thuộc vào nguồn giới thiệu

Qua tìm hiểu, hiện tại chưa đội bóng nào trong 9 đội nam, 9 đội nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 chính thức công bố đã có ngoại binh. Tất cả các đội đang trong phương án tìm kiếm người phù hợp nhằm thuê tăng cường.

Điểm chung của các đội bóng nam, nữ của bóng chuyền Việt Nam đang gặp phải là không tìm được nhiều đơn vị uy tín về môi giới cầu thủ giới thiệu cầu thủ cho mình lựa chọn. Tất cả đang vất vả nhờ sự quen biết làm cầu nối tìm ngoại bình. Hiện bây giờ, các đơn vị (hoặc cá nhân) giới thiệu cầu thủ chỉ gởi tới đội bóng những hình ảnh băng hình về ngoại binh và không nhiều đội bóng có cơ hội trực tiếp xem ngoại binh mình muốn thuê đang thi đấu thực tế trên sân. Do vậy, việc thuê cầu thủ ngoại vẫn là bài toán may rủi. Đó là, nếu chọn được cầu thủ phù hợp thì ngoại binh đó sẽ chơi tốt còn không xem như mất chi phí vì sai người.

Giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 đã ghi nhận 8 đội nam (trừ Hà Nội) thuê ngoại binh. 7 đội nữ (trừ Hà Nội, Geleximco Thái Bình) cũng tăng cường ngoại binh để gia cố đội hình. Bước vào giai đoạn 2 sắp tới, gần như chắc chắn bóng chuyền Hà Nội vẫn tiếp tục không thuê ngoại binh do không có nguồn lực kinh phí. Nhà vô địch quốc gia năm 2022 Geleximco Thái Bình đã xác định sẽ thuê ngoại binh nhằm đảm bảo cơ hội trụ hạng.

Kết thúc giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, 4 đội đang tạm dẫn đầu về điểm số gồm Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa (nam), VTV Bình điền Long An, Binh chủng Thông tin (nữ). Đội VTV Bình Điền Long An đang thực hiện chương trình tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị chuyên môn và qua tìm hiểu, đội bóng cũng hướng tới tăng cường ngoại binh tham gia giai đoạn 2. Trong khi đó, Sanest Khánh Hòa vẫn muốn tiếp tục mời thuê tay đập Brazil Evandro Dias De Souza đồng thời có thể bổ sung cả chủ công đội tuyển Thái Lan Napadet Bhinijdee.

Tìm người phù hợp

2 vấn đề được thấy rõ khi bóng chuyền Việt Nam cho phép cầu thủ ngoại trở lại thi đấu từ năm 2022 đó là số đông đội bóng bị phụ thuộc vào ngoại binh, đồng thời không nhiều cầu thủ chất lượng tương xứng với giá trị tiền bỏ ra đến Việt Nam chơi bóng.

Cầu thủ Thái Lan luôn được các đội bóng ở Việt Nam tìm thuê tăng cường đội hình dự giải vô địch quốc gia. Ảnh: VFV

Thực tế hiện hữu, không đội bóng nào ở Việt Nam thuê ngoại binh dài hạn (trừ trường hợp cầu thủ Tichaya Boonlert của đội Hóa chất Đức Giang). Với bóng chuyền chuyên nghiệp tại nhiều quốc gia, đội bóng phải thuê cầu thủ với hợp đồng tối thiểu 1 năm hoặc tối thiểu 1 mùa giải. Tuy nhiên tại Việt Nam, hầu hết các đội thuê ngoại binh tính vào thời điểm cụ thể để phục vụ thi đấu từ 2 tới 3 tuần. Do việc thuê người ngắn hạn như vậy, các cầu thủ thủ ngoại có chất lượng đều lắc đầu không muốn tới Việt Nam thi đấu.

Năm nay, các đội bóng đang gặp khó do không thể thuê ngoại binh phù hợp tới từ bóng chuyền Trung Quốc do giải bóng chuyền vô địch quốc gia của bạn diễn ra cùng thời điểm với giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024 ở Việt Nam. Trong khi đó, cầu thủ Thái Lan cũng được tìm đến như giải pháp an toàn để tăng cường ngoại binh. Dẫu vậy các tay đập Thái Lan (thuộc đội tuyển quốc gia) cũng có các lựa chọn thi đấu ở nhiều giải đấu khác, không chỉ tại Việt Nam, nên họ đều tính toán kỹ trước khi nhận lời mời gọi.

Giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 đã ghi nhận 5 đội bóng đăng ký 2 ngoại binh tham gia thi đấu gồm Sanest Khánh Hòa, Ninh Bình (nam); Quảng Ninh, Hóa chất Đức Giang, Binh chủng Thông tin (nữ). Theo lịch, nội dung nữ của giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 diễn ra từ ngày 9-11 tới 17-11 còn nội dung nam sẽ thi đấu từ ngày 23-11 tới 1-12.

MINH CHIẾN