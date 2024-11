Nhà vô địch Đông Nam Á Nguyễn Khoa Diệu Khánh quyết bảo vệ ngôi số 1 Giải các tay vợt xuất sắc

Diệu Khánh đang là tay vợt nữ số 1 bóng bàn Đông Nam Á và bóng bàn Việt Nam. Ảnh: SAT

> Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành HCV bóng bàn Đông Nam Á 2024

Tay vợt nữ của bóng bàn TPHCM đã đăng ký và chắc chắn tham dự Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2024 được diễn ra tại Hải Dương từ ngày 1 tới 8-12. Sau khi trở về Việt Nam từ giải vô địch Đông Nam Á 2024 và có tấm HCV đơn nữ ở đấu trường trên, Nguyễn Khoa Diệu Khánh không kịp nghỉ ngơi mà lập tức vào tập luyện chuẩn bị thi đấu tiếp theo.

Cô được giới chuyên môn dự báo là ứng viên vô địch nội dung nữ ở Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2024.

Theo quy định từ Ban tổ chức giải đấu và điều lệ do Liên đoàn bóng bàn Việt Nam ban hành, nội dung nữ Giải các tay vợt xuất sắc 2024 quy tụ 20 VĐV gồm Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư, Nguyễn Lê Bảo Trân, Phan Hoàng Tường Giang, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Như Quỳnh (TPHCM), Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Nguyễn Thùy Kiều My (Công an Nhân dân T&T), Trần Nguyễn Thanh Trúc (Công an TPHCM), Đỗ Lê Vân Chi (Đà Nẵng), Trần Diệu Linh, Lâm Thu Cúc (Quân đội), Nguyễn Hạnh Ngân (Hà Nội), Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T), Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Ngọc Kim Ngân, Cao Ngọc Hà, Nguyễn Thị Mai Phương (Hải Dương), Đồng Bảo Trân (Vĩnh Long), Chung Thị Mỹ Huyền (Tây Ninh).

Khép lại giải vô địch Đông Nam Á 2024, các tay vợt của đội tuyển bóng bàn Việt Nam kết thúc nhiệm vụ quốc tế. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã trả tuyển thủ trở lại đơn vị chủ quản. Ghi nhận vào lúc này, nhiều VĐV bắt đầu có mặt tại Hải Dương làm quen sân bãi trước khi tranh tài chính thức Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2024.

Trong năm nay, Nguyễn Khoa Diệu Khánh đang đạt 2 kết quả tốt nhất ở hệ thống thi đấu quốc nội đó là HCV đơn nữ giải bóng bàn vô địch quốc gia 2024 và HCV đơn nữ giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2024. Tay vợt đã chia sẻ “Giải các tay vợt xuất sắc sẽ thi đấu theo thể thức đánh vòng tròn 1 lượt do vậy mỗi người phải thi đấu với tất cả các đối thủ. Vì vậy, bản thân tôi phải có sự chuẩn bị chuyên môn thận trọng nhất”. Trên thực tế, giới chuyên môn dự báo Diệu Khánh có ưu thế là từ khả năng chuyên môn mà cô thể hiện trong các giải đã thi đấu.

Năm ngoái khi dự Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2023 ở Cao Bằng, Diệu Khánh vào chung kết. Tay vợt của bóng bàn TPHCM thắng thuyết phục đàn chị Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), giành HCV nội dung nữ.

Diệu Khánh đang chuẩn bị kỹ lưỡng và vẫn thận trọng trước khi thi đấu ở Hải Dương. Ảnh: SAT

Với vị thế là đương kim vô địch Đông Nam Á đồng thời là đương kim vô địch của giải, Nguyễn Khoa Diệu Khánh rất tự tin đạt được kết quả đúng sự chuẩn bị chuyên môn. Dẫu thế, Diệu Khánh cũng khá khiêm nhường và bày tỏ mình gặp không ít áp lực trước sự chú ý của nhiều người nhưng trên hết rất quyết tâm ra thi đấu đạt phong độ cao tại Hải Dương tới đây.

Năm nay, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cùng ban tổ chức sẽ thưởng 20 triệu đồng/giải cho tay vợt giành ngôi vô địch nội dung nam và nội dung nữ.

MINH CHIẾN