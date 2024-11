Nguyễn Quốc Nguyện thất thủ trước “thần đồng” Billiards Hàn Quốc 17 tuổi

Nguyễn Quốc Nguyện tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch Round đấu PBA

Nếu so với các Round đấu trước, thành phần 8 gương mặt lọt vào tứ kết toàn là những cơ thủ gạo cội như: Coklu (Thổ Nhĩ Kỳ), Daniel Sanchez, David Martinez (Tây Ban Nha), Kang Dong Koong, Lee Chong Bok, Oh Tae Jun (Hàn Quốc), Nguyễn Quốc Nguyện. Chỉ có cơ thủ Kim Young Won mới 17 tuổi được đánh giá còn non kinh nghiệm hơn so với các đàn anh.

Việc cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện gặp Kim Young Won được xem là một lợi thế. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã hoàn toàn ngược lại khi cơ thủ 17 tuổi thi đấu quá xuất sắc với kinh nghiệm và bản lĩnh cao hơn nhiều với cái tuổi của mình.

Ngay cú ra cơ đầu tiên, Kim Young Won đã tung ra một series 10 điểm, trong đó có 2 cú a băng ghi điểm đẹp mắt, qua đó để giành chiến thắng ván 1 cách biệt 15/5.

Tài năng của Kim Young Won vượt xa so với độ tuổi của mình

Tuy nhận thất bại 2/15 ở ván đấu thứ 2 trước Quốc Nguyện, nhưng Kim Young Won đã có series 9 điểm trong chiến thắng 15/9 ở ván thứ 3 nâng tỷ số lên 2-1.

Dù Quốc Nguyện một lần nữa san bằng cách biệt 2-2 khi thắng ván thứ 4 với điểm số 15/11, nhưng Kim Young Won xuất sắc ghi 11 điểm trong 2 lượt cơ để thắng trắng Quốc Nguyện 11/0 ở ván quyết định. Qua đó, cơ thủ 17 tuổi của Hàn Quốc giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Nguyễn Quốc Nguyện dừng chân ở tứ kết

Có thể nói, ngày hôm nay Quốc Nguyện chơi cũng khá tốt với chỉ số gần 1,9 nhưng anh vẫn bị Kim Young Won khuất phục. Bởi Kim Young Won đúng là một “thần đồng” đúng như lời gọi của giới Billiards Hàn Quốc. Dù tuổi đời quá non trẻ, nhưng trình độ và bản lĩnh thi đấu hơn nhiều so với cái tuổi thật của mình. Ngay năm đầu tiên bước vào đấu trường PBA, cơ thủ 17 tuổi đã gây tiếng vang khi giành ngôi á quân Round 1, lọt vào tứ kết Round 2 và hiện tại đang đứng hạng 6 trong bảng xếp hạng PBA Tour.

Như vậy, các cơ thủ Việt Nam đều bị loại ở Round 6. Ngoại trừ Nguyễn Quốc Nguyện sẽ được thăng hạng sau Round 6, các cơ thủ Việt Nam khác có thể bị tụt hạng.

GIA MẪN