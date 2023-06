Nguyễn Huỳnh Phương Linh thẳng tiến vào tứ kết Round 1 giải Billiards PBA Tour có tổng tiền thưởng “khủng” hơn 50 tỷ đồng

Vòng 4 được gọi là vòng 16 cơ thủ, Việt Nam chỉ còn lại 2 chiến binh Nguyễn Huỳnh Phương Linh và Dương Anh Vũ. Cơ thủ trẻ Việt Nam được giới Billiards Hàn Quốc đặt biệt danh “Young Gun” Nguyễn Huỳnh Phương Linh đối đầu với Hwang Ji Won và Dương Anh Vũ gặp cơ thủ Park In Su.

Sau 3 trận thắng giòn giã với tỷ số khá cách biệt 3-1, 3-0, 3-0, cơ thủ gốc Bình Phước Nguyễn Huỳnh Phương Linh bắt đầu cảm thấy vất vả ở trận đấu vòng 4 trước Hwang Ji Won. Vẫn giữ được sự thăng hoa, tài năng trẻ Billiards Việt Nam đã nhập cuộc khá sung mãn. Đôi tay thanh thoát giúp anh có 1 series 5 điểm, 3 series 3 điểm để tạo nên chiến thắng ván đầu với điểm số cách biệt 15/2. Chưa dừng ở đó, Phương Linh tiếp tục “bay” ở ván thứ 2 với 1 series 9 điểm thắng luôn 15/6 nâng tỷ số lên 2-0.

Thế nhưng trong ván thứ 3 và thứ 4, đến lượt cơ thủ Hàn Quốc bùng nổ với 1 series 7 điểm ở ván 3 và 10 điểm ở ván thứ 4. Từ đó, Hwang Ji Won thắng liên tiếp hai ván với điểm số 15/12, 15/3 để cân bằng tỷ số 2-2 buộc trận đấu phải giải quyết bằng ván đầu quyết định chạm 11.

Tưởng chừng như Hwang Ji Won sẽ làm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi vượt lên dẫn 6/3 trong 2 lượt cơ đầu tiên. Tuy nhiên, “tay súng trẻ” Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã chứng tỏ được khả năng sát thủ của mình tung liên tiếp 2 series 3 và 5 điểm, tổng cộng 8 điểm để kết liễu Hwang Ji Won với điểm số 11/5. Thắng chung cuộc sít sao 3-2 (15/2, 15/6, 12/15, 3/15, 11/5), Nguyễn Huỳnh Phương Linh có mặt tại vòng tứ kết dành cho 8 cơ thủ hay nhất Round 1 gặp cơ thủ trẻ Hàn Quốc Jung Ju Shin.

Do PBA Tour là giải đấu Billiards có số tiền thưởng “khủng” nhất thế giới với hơn 50 tỷ đồng. Bởi năm nay, họ tổ chức 9 Round đấu và 1 Round chung kết mùa. Mỗi Round đấu sẽ có 250 triệu Won tiền thưởng (khoảng 5 tỷ đồng), trong đó người vô địch nhận 100 triệu Won (khoảng 2 tỷ đồng). Round chung kết mùa, số tiền thưởng còn lớn hơn nên tổng tiền thưởng không của mùa giải đã hơn 50 tỷ đồng chưa tính tiền chi phí tổ chức. Chính vì thế, với việc lọt vào tứ kết Round 1, Nguyễn Huỳnh Phương Linh sẽ cầm chắc trong tay 5 triệu Won (khoảng 100 triệu đồng).

Đáng tiếc cho cơ thủ Dương Anh Vũ khi anh không thể khuất phục được cơ thủ Park In Su trong một trận đấu khác. Park In Su chính là cơ thủ Hàn Quốc đã đánh bại nhà vô địch quốc gia Việt Nam Nguyễn Đức Anh Chiến ở vòng 1 cách đây 3 ngày. Tuy vẫn giữ được phong độ của chính mình, nhưng Dương Anh Vũ phải đành chấp nhận thất bại trước một Park In Su chơi quá thăng hoa với tỷ số 1-3 (9/15, 15/14, 10/15, 4/15). Tuy nhiên, việc dừng chân ở vòng 4 vẫn được xem là một kết quả thành công cho lần quay lại PBA của cơ thủ Dương Anh Vũ.