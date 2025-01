Các tuyển thủ yên tâm về quê ăn Tết

Đội cử tạ tập luyện tới sát thời điểm nghỉ Tết và các lực sỹ được yên tâm về đón năm mới ấm cúng bên người thân. Ảnh: MINH MINH

Ghi nhận trực tiếp, hiện tại một số đội tuyển đã bắt đầu cho tuyển thủ nghỉ tập để về quê ăn Tết Nguyên đán 2025. Đại diện ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Cần Thơ chia sẻ: “Chúng tôi đã thực hiện các buổi tập cuối cùng. Từ ngày 24-1, ban huấn luyện bắt đầu cho phép các em trở về nhà ăn Tết cùng người thân. Trên tinh thần Tết đoàn viên bên gia đình, ban huấn luyện động viên các tuyển thủ có 1 cái Tết an toàn, giữ sức khỏe để sẵn sàng trở lại tập luyện trong tháng 2”. Ở điểm tập huấn này, nhiều gương mặt quan trọng của đội tuyển bơi Việt Nam như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên... đã được nghỉ tập để về nhà ăn Tết.

Lúc này, đội tuyển cử tạ và đội tuyển bắn súng Việt Nam cùng đội tuyển bắn cung là những đội tuyển tập luyện muộn nhất tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Ban huấn luyện đội cử tạ Việt Nam bắt đầu cho tuyển thủ nghỉ Tết. Đại diện bộ môn cử tạ (Cục TDTT) cho biết: “Ban huấn luyện đã báo cáo chương trình nghỉ Tết Nguyên đán của đội tuyển. Tất cả tuyển thủ đều được đảm bảo di chuyển về nhà an toàn. Ngày 24-1 là ngày tập cuối của các đội cử tạ quốc gia tại tất cả các điểm tập huấn”. Năm nay là thêm 1 cái Tết lực sỹ Quàng Thị Tâm kết thúc ngày tập cuối sau đó sẽ lên xe trở lại quê nhà Lào Cai hưởng Tết cùng gia đình. Dù sẽ phải di chuyển quãng đường xa về nhà nhưng Quàng Thị Tâm cho biết mình không ngại mà trái lại rất háo hức bởi 1 năm đi xa tập huấn, thi đấu thì bây giờ sẽ có nhiều thời gian ở nhà lâu hơn.

Trong khi đó, ban huấn luyện đội bắn súng Việt Nam cho biết các xạ thủ quan trọng sẽ có giải châu Á 2025 ngay đầu tháng 2. Do vậy, toàn đội tận dụng những ngày cuối để tập luyện chuẩn bị kỹ nhất chuyên môn. Xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam được nghỉ Tết Nguyên đán 2025 sau tuần này.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam gặp mặt tổng kết chúc tết các VĐV trước khi nghỉ Tết. Ảnh: MINH MINH

Tại điểm tập huấn ở Đại học TDTT Bắc Ninh, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tập luyện hết ngày 24-1 sau đó ban huấn luyện cho các tuyển thủ về quê ăn Tết Nguyên đán 2025. Đây là lần đầu, đấu kiếm Việt Nam tập huấn đội tuyển quốc gia tại đây vì vậy các kiếm thủ cũng khẩn trương tập luyện ngày cuối rồi sớm trở về bên người thân.

Năm nay, Ban Giám đốc các Trung tâm Huấn luyện TDTT Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện TDTT Công an Nhân dân hay Trung tâm Huấn luyện TDTT Quân đội cũng thực hiện các chương trình tổng kết và đảm bảo đúng quy định để HLV, VĐV của mình về nhà ăn Tết. Từng đơn vị đều có quân số HLV, VĐV đông đảo do đó khi con người của mình được nghỉ tập chuyên môn để về nhà phải cam kết đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh các sự cố không đáng có. Các VĐV tại đây được nghỉ Tết sau buổi tập cuối 24-1.

Lãnh đạo thể thao Công an Nhân dân tặng quà cho các VĐV trước khi nghỉ Tết. Ảnh: MINH MINH

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã được nghỉ tập sau ngày cuối 24-1. Nhiều tuyển thủ ở xa đã sớm mua vé tàu, xe di chuyển tránh bị “cháy”vé và tắc đường. HLV Nguyễn Mạnh Hiếu của đội điền kinh Việt Nam cho biết toàn bộ HLV, VĐV của các tổ nội dung tại các điểm tập huấn đều tổ chức buổi gặp mặt chúc Tết từ trước đó nhằm động viên tất cả về nhà với tinh thần yên tâm nhất.

MINH CHIẾN