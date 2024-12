Người kế nhiệm Amorim bị sa thải chỉ sau 6 tuần

HLV Ruben Amorim vẫn chưa tạo được dấu ấn nào trong 6 tuần làm việc ở CLB mới Man.United, trong khi sự ra đi của ông lại đang gây nên hệ lụy to lớn với đội bóng cũ. Sporting Lisbon mới đây đã sa thải HLV mới của họ vì thành tích tệ hại.

HLV Joao Pereira bị sa thải chỉ sau 6 tuần thay thế Ruben Amorim dẫn dắt Sporting Lisbon.

Joao Pereira, người được thuê vào ngày 11-11 sau khi Amorim rời đi để gia nhập Man.United, đã bị sa thải vào thứ Năm. Pereira đã có 3 lần làm việc tại Sporting, với tư cách là cầu thủ và trở thành HLV khi đội bóng này đứng đầu giải vô địch Bồ Đào Nha, và đứng thứ 2 tại vòng bảng Champions League phiên bản mới. Nhưng giờ đây, Sporting hiện tụt xuống vị trí thứ 2 trong nước, kém một điểm so với Benfica, và rơi xuống vị trí thứ 17 tại Champions League trước 2 vòng đấu còn lại.

Pereira chỉ giành chiến thắng ở 3 trong 8 trận mà mình phụ trách, bao gồm trận thua 1-5 trước Arsenal tại Champions League. “Joao Pereira đến vào thời điểm mà mọi người đều biết rằng sẽ có một thử thách cực kỳ khó khăn ở phía trước”, Chủ tịch Sporting, Frederico Varandas cho biết. “Thật không may, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng điều đó không hiệu quả. Chúng tôi biết những khó khăn và cú sốc cảm xúc do sự ra đi của Ruben Amorim gây ra. Ngoài ra còn có làn sóng chấn thương, điều mà tôi chưa từng gặp phải trước đây với tư cách là Chủ tịch của CLB này, và những quyết định không may của trọng tài đã chống lại chúng tôi”.

“Điều duy nhất tôi hối tiếc là không thể giúp Joao Pereira nhiều hơn. Chúng tôi chúc Joao mọi điều tốt đẹp nhất và không nghi ngờ gì rằng anh ấy sẽ thành công nhờ những phẩm chất, kỹ năng và tính cách mà anh ấy có. Khi tôi ngồi lại với Joao Pereira để đàm phán về việc chấm dứt hợp đồng, anh ấy thậm chí không muốn một xu nào để đền bù”.

HLV Rui Borges từ Vitoria de Guimaraes đã được bổ nhiệm thay thế. “Ông ấy là một HLV mà chúng tôi đã theo dõi trong hơn một năm, người đã tiến bộ trong suốt sự nghiệp của mình”, Varandas cho biết. Sporting vẫn đang hoạt động trên mọi mặt trận, chiến đấu để giành mọi danh hiệu có thể và sẽ tiếp tục chiến đấu”.

THANH TUẤN