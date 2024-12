Botafogo hoàn tất cú đúp danh hiệu lịch sử

Botafogo giành chức vô địch Brazil đầu tiên kể từ năm 1995.

Botafogo, CLB do doanh nhân người Mỹ John Textor làm chủ, đã đánh bại Sao Paulo với tỷ số 2-1 trên sân nhà để giành chức vô địch Brazil lần thứ 3 trong lịch sử. Jefferson Savarino ghi bàn thắng đầu tiên cho Botafogo ở phút thứ 37 tại sân Nilton Santos, nhưng một sai lầm trong phòng ngự đã giúp Sao Paulo gỡ hòa ở phút thứ 63 do công của William Gomes. Nhưng Gregore ghi bàn thắng quyết định trong thời gian bù giờ. Botafogo đăng quang với 79 điểm sau 38 trận, hơn 6 điểm so với đội á quân Palmeiras.

Trước đó vào ngày 30-11, Botafogo lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Copa Libertadores (giải đấu cao nhất cấp CLB Nam Mỹ). Đội bóng của HLV Artur Jorge khi đó đã vượt qua khó khăn vì sớm mất người (Gregore bị đuổi khỏi sân sau một pha phạm lỗi ngay phút đầu tiên trong trận chung kết nội bộ Brazil), để giành chiến thắng 3-1 trước Atletico Mineiro. Chức vô địch Nam Mỹ lịch sử này cũng giúp Botafogo có một suất tham dự kỳ FIFA Club World Cup mở rộng lần đầu tiên tại Mỹ vào năm sau.

Botafogo hoàn thành mùa giải vĩ đại nhất lịch sử trong vòng nửa tháng sau khi giành Copa Libertadores lần đầu tiên.

Botafogo phải xuống hạng nhì Brazil vào năm 2020 nhưng nổi lên trở lại nhờ khoản đầu tư của Textor. Ông là một phần của làn sóng các chủ sở hữu nước ngoài tham gia vào bóng đá Brazil sau khi luật thay đổi năm 2021, mở đường cho các nhà đầu tư tư nhân. Doanh nhân người Mỹ - chủ của Eagle Football (công ty sở hữu nhiều đội bóng nổi tiếng như Crystal Palace ở Premier League, Lyon của Pháp và RWD Molenbeek ở Bỉ) - đã chi rất nhiều tiền để chiêu mộ các ngôi sao cho Botafogo, như tiền vệ người Argentina, Thiago Almada với giá 25 triệu USD và cầu thủ chạy cánh Luiz Henrique với giá 21 triệu USD... HLV người Bồ Đào Nha, Arthur Jorge đã đến CLB vào tháng 4.

Khi được hỏi liệu có mong đợi Botafogo giành được những danh hiệu lớn chỉ sau 3 năm kể từ khi ông tiếp quản hay không, Textor trả lời: “Hoàn toàn không! Tôi thực sự không thể nói rằng tôi tin vào điều đó. Khi bạn có tham vọng, điều đó không có nghĩa là bạn biết bạn sẽ chiến thắng. Điều này xảy ra sớm hơn nhiều so với dự kiến ​​của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi rất phấn khích về thành tựu này”.

PHI SƠN