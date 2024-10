Nghịch lý bóng chuyền: Không có đội dám đặt chỉ tiêu vô địch

Đội nữ VTV Bình Điền Long An đang tập trung chuẩn bị chuyên môn hướng tới giai đoạn 2 giải đấu năm nay và thận trọng về chỉ tiêu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Né chỉ tiêu... vô địch

Ghi nhận trực tiếp, ban huấn luyện cả 9 đội bóng đều không đặt ra mục tiêu cụ thể là vô địch quốc gia. Tất cả các đội đều hướng tới mục tiêu cụ thể của mình, và rất thận trọng. Với nhóm những đội bóng chưa có kết quả khả quan sau giai đoạn thứ nhất của giải đấu như Hà Nội, Geleximco Thái Bình, Quảng Ninh thì ưu tiên hàng đầu là thi đấu nỗ lực tại giai đoạn 2 tìm kết quả trụ hạng. Lãnh đội bóng chuyền Hà Nội – ông Bùi Đình Lợi cho biết “cầu thủ của chúng tôi chuẩn bị với tinh thần nỗ lực nhất, cố gắng từng trận còn lại để tìm cơ hội trụ hạng”. HLV Trần Văn Giáp (Geleximco Thái Bình) cũng chia sẻ, đội bóng dồn toàn tâm vào việc tìm suất trụ hạng tại mùa giải năm nay.

Hai đội được chú ý sau giai đoạn thứ nhất do đang dẫn đầu điểm số là VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin cũng không khẳng định mục tiêu nhắm ngôi vô địch. Ban huấn luyện nữ VTV Bình Điền Long An thận trọng cho biết, cầu thủ sẽ giữ tinh thần ổn định và cố gắng từng trận trong giai đoạn thứ 2 để hướng tới nỗ lực tìm suất dự bán kết. Đội bóng áo lính có mục tiêu tương tự là trên hết cầu thủ phải đảm bảo được thành tích, giành suất dự bán kết.

Đội nữ Hóa chất Đức Giang lào cai vẫn được chú ý từ người hâm mộ. Bốn mùa giải gần nhất, đội này có mục tiêu vô địch quốc gia rất cụ thể. Tuy nhiên, đội bóng lập kỷ lục giành ngôi á quân trong 4 mùa giải liên tiếp. Chuẩn bị chuyên môn để dự giai đoạn thứ 2 giải năm nay, nữ Hóa chất Đức Giang lào cai có chỉ tiêu dè dặt là lọt vào tốp 4 đội dẫn đầu. Trong khi đó, HLV Thái Thanh Tùng của đương kim vô địch quốc gia Ninh Bình khẳng định đội bóng của mình hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt nhất trong giai đoạn 2 chứ không nhắm mục tiêu cụ thể vô địch. Đội nữ Thanh Hóa tăng cường ngoại binh chất lượng tới từ Trung Quốc Liu Yanhan nhưng HLV Bùi Huy Sơn từng bày tỏ: “giai đoạn thứ 2 của mùa giải chưa nói trước được điều gì do tất cả các đội chuẩn bị rất kỹ. Đội bóng của chúng tôi tập trung giành điểm từng trận. Cầu thủ sẽ nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao nhất”.

Cờ tới tay ai?

Ở thể thức thi đấu năm nay, mỗi đội bóng được đấu 8 trận trong vòng bảng. Do vậy sau thành tích ở giai đoạn thứ nhất và chuẩn bị các lượt trận ở giai đoạn thứ 2 sắp tới, một số dự báo được giới chuyên môn dễ nhận được rằng các đội nhóm đầu đủ cơ hội tranh chấp ngôi vô địch.

Tuy vậy với người làm chuyên môn, việc nói trước có thể...bước không qua. Thế nên, ban huấn luyện của 9 đội bóng đều thận trọng. Việc né, không nói cụ thể mục tiêu để HLV giảm áp lực cho cầu thủ. Thực tế, không dưới 5 đội bóng muốn giành cúp vàng giải đấu năm nay.

Từng đội bóng đều dè dặt về chỉ tiêu nhưng nếu có cơ hội là sẵn sàng vượt lên để vào bán kết. Ảnh: VFV

Trong giai đoạn thứ 2 sắp tới, số đội sẽ đấu 3 trận gồm VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Thanh Hóa, Geleximco Thái Bình. Các đội sẽ đấu tiếp 4 trận cuối là Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang lào cai, Hà Nội, Ngân hàng Công thương, Quảng Ninh. “Cơ hội của mỗi đội để đạt được điểm số quyết định là ngang nhau. Từng đội tăng cường cầu thủ ngoại chính để củng cố đội hình và đây sẽ là nhân tố quyết định cho họ”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường đã trao đổi.

Năm ngoái, 4 đội đã lọt vào bán kết gồm VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang lào cai, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin. Đây vẫn là các đội được đánh giá cao khả năng thành công tại giai đoạn 2 tới đây.

Đơn vị Lào Cai sẽ tổ chức giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 từ ngày 7-11 tới 17-11. Ban tổ chức bắt đầu bán vé từ ngày 1-11.

MINH CHIẾN