Năm thứ 2 đường chạy Green Cần Giờ Marathon đạt chứng nhận AIMS

Việc đạt được chứng nhận AIMS (Association of International Marathons and Distance Races – tổ chức quốc tế chuyên về đo lường và chứng nhận các cuộc đua đường dài) là một cột mốc quan trọng, khẳng định chất lượng và uy tín của Green Cần Giờ Marathon. Đường chạy được đo đạc và thẩm định kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác và công bằng tuyệt đối cho tất cả các vận động viên. Với chứng nhận AIMS, các vận động viên của Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024 sẽ có cơ hội được tham gia 6 giải đấu marathon danh giá: Boston, Chicago, New York, London, Berlin và Tokyo.

Theo ban tổ chức, Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024 vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi: bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng và tạo cơ hội để mọi người cùng nhau kết nối. Đường chạy đạt chuẩn quốc tế cùng với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Cần Giờ sẽ là nguồn cảm hứng bất tận để các vận động viên chinh phục thử thách, đạt được những thành tích cao trong mùa giải này.

THANH THANH