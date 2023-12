“Mỹ nhân Nga” Daria Kasatkina: Chẳng ai lấy tiền của các tay vợt nam, chúng tôi không muốn ngồi yên với những gì mình có

Kasatkina lên tiếng về vấn đề tiền thưởng dành cho các tay vợt nữ

Tay vợt nữ hiện đang xếp hạng 18 thế giới cho biết, dẫu rằng việc so sánh giữa quần vợt nữ với quần vợt nam là vô nghĩa, nhưng các tay vợt nữ vẫn nên được trả mức tiền thưởng cao hơn so với mức hiện tại.

Tuy rằng, tại đấu trường Grand Slam và cả các hệ thống giải Masters 1.000/WTA 1.000, các tay vợt nam và nữ nhận được mức tiền thưởng ngang bằng nhau, nhưng ở các giải đấu thuộc về các cấp độ khác, chuyện này không xảy ra, và đó là điều Kasatkina muốn nói.

Kasatkina tiết lộ, các tay vợt nữ đang đấu tranh rất quyết liệt để được trả tiền thưởng nhiều hơn - và hình như là, họ biết rằng WTA có khả năng chi trả cho họ nhiều hơn so với mức hiện tại. Kasatkina vừa có chia sẻ trên podcast tiếng Nga “What’s on the Tour”, được Telegraph dịch lại...

“So sánh giữa quần vợt nam với quần vợt nữ là hoàn toàn vô nghĩa. Tôi chẳng hiểu tại sao chúng ta lại làm như vậy, chúng tôi không thi đấu với nhau cơ mà. Tôi nghĩ, chủ đề cân bằng tiền thưởng không phải do các tay vợt nghĩ ra. Chúng tôi nhận ra rằng, ngày hôm nay, điều này vẫn là không thể. Nhưng chúng tôi muốn tiền thưởng của mình tăng lên”.

“Và điều đó tuyệt đối bình thường khi bạn làm việc và muốn có điều tốt nhất, bạn muốn được trả tiền nhiều hơn. Đặc biệt khi bạn biết rằng, người ta có khả năng chi trả. Chúng tôi biết nhiều hơn người khác một chút nên chúng tôi không hài lòng. Đó là lý do chúng tôi hiện đang đấu tranh”.

Tay vợt 26 tuổi quê ở Tolyatti, nhưng hiện đang sinh sống tại Barcelona (Tây Ban Nha) có nói rằng, mục đích của các tay vợt nữ không phải là “tước đoạt tiền thưởng của các tay vợt nam mà là để các tay vợt nữ kiếm được nhiều tiền hơn so với mức hiện tại, vì khoản hiện tại là... “không đủ để sống tiếp” cho phần lớn “sau thuế và tất cả các chi phí”.

Bình luận về số tiền thưởng tại các hệ giải đấu “cấp thấp” như là WTA 125, WTA 250, “Mỹ nhân Nga” có nói thêm rằng...

“Chẳng ai muốn lấy tiền của các tay vợt nam đi cả. Chúng tôi chỉ không muốn ngồi yên với những gì mình có vì nó là không đủ. Các tay vợt thuộc tốp 50 của WTA đang sống rất tốt. Số còn lại chỉ đang cố gắng tồn tại. ATP có hình hình tốt đẹp hơn. Ngay cả khi chúng ta nhìn vào số tiền thưởng ở WTA 125, WTA 250, thật lố bịch. Sau khi đóng thuế, chi trả tất cả các chi phí thì chẳng còn gì để sống tiếp”.

Ở trong mùa giải năm nay, Kasatkina chỉ thắng 39/64 trận đấu. Đây không phải là mùa giải như ý nguyện của tay vợt nữ người Nga, người đang cặp kè cùng cô Natalia Zabiiako, cựu vô địch trượt băng chuyên nghiệp.

Trong năm 2023 đáng nhớ này, Kasatkina không giành được một danh hiệu nào, thành tích tốt nhất của cô là 2 lần lọt đến chung kết hệ giải đấu WTA 500 (ở Adelaide International 2 và Rothesay Classic in Eastbourne, lần lượt để thua Belinda Bencic và Madison Keys).

Dù xếp hạng 18 thế giới, nghĩa là ở trong “vùng an toàn” so với nhiều tay vợt nữ nằm ngoài tốp 50, Kasatkina vẫn cảm thấy nên lên tiếng. Cô nổi tiếng là một tay vợt thẳng tính và dám nói cả về chính trị nước nhà...

Đ.Hg.