Mourinho - Lần kiêu hãnh cuối cùng?

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp nơi, trở thành chủ đề tranh luận. Chính cựu đội trưởng của AS Roma, Daniele De Rossi, nói rằng anh ấy sẽ chọn ở lại để bên con gái mình, nhưng rất nhiều lại người đứng về phía cha cô ấy. Không ai biết đài phát thanh của Italy có dàn dựng câu chuyện hay không, nhưng sự thật là: đây mới chỉ là trận chung kết châu Âu thứ 4 mà AS Roma được chơi trong lịch sử của mình. Một nửa trong số đó là dưới thời Jose Mourinho.

Chúng ta, trong một thế giới mà xung quanh luôn xuất hiện rất nhiều giá trị mới nhờ sự tiếp cân đến từng hơi thở của mạng xã hội, thì có lẽ sẽ chẳng lấy làm quan trọng với sự kiện AS Roma vào chung kết. Nhưng lịch sử thì chỉ được ghi lại bởi các con số, và thông thường lịch sử chỉ được lưu giữ bằng các danh hiệu hoặc những khoảng khắc đặc biệt. Thế nên, nếu như ông bố của Marta có quyết tâm đến Budapest để xem trận đấu cũng vì ông được thúc đẩy bởi thành tích toàn thắng 5 trận chung kết châu Âu của Mourinho, bao gồm cả Conference League năm ngoái cho chính AS Roma.

Đó là danh hiệu đầu tiên của đội bóng áo màu bã trầu kể từ năm 2008. Nếu Marta không hài lòng với Mourinho, những người khác sẽ vui mừng. Giành chức vô địch Europa League trước Sevilla, với nhiều người thì đó sẽ là thành tích vĩ đại nhất trong sự nghiệp của Mourinho. Thậm chí còn lớn hơn những gì ông đã làm được ở Porto hay Inter. Mới đây, khi được hỏi về viễn cảnh Roma tham dự Champions League với ngân sách cực kỳ hạn chế, Mourinho nói rằng như thế thì chẳng khác nào phép màu, hoặc như Chúa Giêsu xuất hiện ở Rome và đi dạo quanh Vatican.

Vậy mà bây giờ AS Roma có thể đoạt vé dự Champions League chỉ 2 năm sau khi Mourinho nhậm chức nếu như họ thắng trận chung kết Europa League. OK, bạn có thể chỉ trích Mourinho là đã chơi thứ bóng đá thực dụng, xấu xí nhất để giành vé vào trận đấu cuối cùng. AS Roma chỉ vượt qua Leverkusen ở bán kết chỉ bằng 1 cú sút và 30% thời gian kiểm soát bóng. À thì rằng AS Roma dưới thời của Mourinho có gì hay ho đâu chứ. Ở Serie A, họ không có mặt trong tốp 4 kể cả khi Juventus bị trừ điểm. Đã có 13 thẻ đỏ được rút ra cho những người ngồi trên băng ghế dự bị trong mùa giải này, một sản phẩm của cách điều hành trận đ61u của Mourinho: Kích động, gây gỗ, tạo ra sự thù địch với tất cả. Có gì để mà khen.

Nhưng trước khi phán xét, đúng sai tính sau, nhưng điều công bằng tối thiểu là bạn hãy đặt mình vào vị trí của kẻ bị phán xét. Thứ bóng đá của Mourinho tại AS Roma chẳng có gì mới mẻ, như sự lỗi thời của ông 15 năm qua, nhưng Stadio Olimpico đã kín chỗ trong 32 trận liên tiếp. Chắc chắn ngày thứ 33, khi một màn hình khổng lồ đặt trên sân để trực tiếp trận với Sevilla từ Budapest. Có rất nhiều điều bất bình thường ở bóng đá Italy, nó cũng phức tạp như lịch sử của đất nước hình chiếc ủng vậy, nhưng chưa bao giờ thôi ngừng đam mê, cháy bỏng và cuồng si.

Và hãy nhớ rằng, trận chung kết Europa League có thể là trận đấu cuối cùng của Mourinho tại AS Roma. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha có thể lỗi thời, cũng chẳng quan tâm đến tiền bạc, nhưng bóng đá châu Âu không thiếu các đội bóng quan tâm đến thứ đã trở thành bản sắc riêng của ông. Thực tế từ khoảng 10 năm trở lại đây cho thấy các đội bóng chỉ tìm đến Mourinho khi họ đã bắt đầu đi xuống, và họ cầu cứu ông để làm chậm quá trình ấy. "Suy cho cùng, niềm hy vọng cải thiện tình hình cũng dễ hơn nhiều so với việc bắt đầu quy trình cải cách toàn diện đối với một CLB", tờ The Guardian bình luận.

Và Mourinho có thể rời AS Roma vì khép lại một vòng tròn sự nghiệp. Đã 20 năm kể từ chức vô địch châu Âu đầu tiên của ông với Porto tại cúp C3, tiền thân của Europa League. Từ đó đến nay, 5 trận chung kết và 5 chiến thắng. Giờ là trận thứ 6, trước đội bóng đã 6 lần đá chung kết Europa League và thắng cả 6 là Sevilla. Nhưng “lịch sử không xỏ giày vào sân để đá”, Mourinho nhắn nhủ. Cho đối thủ và có lẽ là cho cả chính ông.

Những ngày vinh quang đã không còn ở bên Mourinho, thời tươi đẹp giờ chỉ là một mảng thời gian úa màu, nhưng khi được hỏi ông đã thay đổi ra sao sau 20 năm, Mourinho nói rằng: “Con người tôi vẫn chỉ có thứ DNA ấy. Nó là động lực, niềm hạnh phúc, khát khao có được những khoảnh khắc trọng đại. Công việc của chúng tôi không giống như công việc của một cầu thủ, vì chúng ta càng giá đi thì càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Ban chỉ dừng lại khi mất động lực, còn tôi thì điều đó tăng lên mỗi ngày”.

Tiền đạo Tammy Abraham gọi Mourinho là người chú La Mã của mình. Tiền vệ Nicola Zalewski mô tả ông là đầu tàu làm nên thành công của Roma. Paulo Dybala gọi mối quan hệ của họ là "đặc biệt"; Cựu HLV của Roma, Walter Sabatini nói Mourinho là một người “làm phép lạ”. Huyền thoại câu lạc bộ Giuseppe Giannini mô tả việc ký hợp đồng Mou là ý tưởng tuyệt vời. Còn Mourinho thì nói tình yêu mà người hâm mộ Roma dành cho ông là “độc nhất vô nhị”. Khi ông đến xem đội B của Roma thi đấu gần đây và có bài phát biểu, khoảng 300 người hâm mộ đã hát cho rồi xin ông ở lại. “Đừng đi, Rome yêu bạn”, họ đã hát như thế.

AS Roma vẫn chưa đánh bại được một đội bóng ứng viên nào trên đường đến chung kết trong khi Sevilla đã đối đầu với Man.United và Juventus. Kể cả khi thắng trận chung kết, có thể AS Roma và Mourinho cũng sẽ bị dè bỉu. Nhưng nếu đó là một phần cuộc đời, thì cứ để nó diễn ra như thế. Mourinho nói: “Chúng tôi đã đi được một chặng đường dài, chơi 14 trận khó khăn. Chúng tôi đến Ludogorets, trở về lúc 7 giờ sáng. Chúng tôi chơi trong cái lạnh ở Helsinki, chúng tôi đến Betis, chúng tôi gặp Real Sociedad, đội đã một mùa tuyệt vời. Chúng tôi gặp chấn thương, các cầu thủ quan trọng không ra sân ở cả hai lượt trận bán kết. Chúng tôi đã vượt qua Leverkusen, một đội bóng dự Champions League. Và bây giờ chúng tôi muốn thắng trận cuối cùng. Hãy tận hưởng nó, hỡi nnhững Romanisti”.