Mohamed Salah đạt cột mốc đáng nhớ với đội tuyển Ai Cập

Tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại CAN 2025, Ai Cập có chuyến làm khách tới Botswana. Đại diện Bắc Phi dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trong ngày Mohamed Salah có lần thứ 100 ra sân cho đội tuyển.

Mohamed Salah trong trận gặp Botswana tại vòng loại CAN 2025

Các trận đấu quốc tế diễn ra trong tháng 9 vừa rồi đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. Luis Suarez có lần cuối cùng ra sân cho Uruguay. Cristiano Ronaldo có bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp khi cùng Bồ Đào Nha đánh bại Croatia. Harry Kane đánh dấu cột mốc 100 trận cho đội tuyển Anh bằng một cú đúp.

Không được truyền thông quá chú ý, tại châu Phi, Mohamed Salah cũng vừa cán mốc 100 trận ra sân cùng đội tuyển Ai Cập. Đó là trận thắng 4-0 của đại diện Bắc Phi trên sân Botswana tại lượt 2 bảng C vòng loại CAN 2025. Trang chủ CLB Liverpool cũng đã cho đăng tải thông tin này và gửi lời chúc mừng tới tiền đạo của đội bóng.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Ai Cập, tổ chức này chia sẻ đoạn video Salah được các đồng đội cùng ban huấn luyện đội tuyển tặng áo đấu có số 100 trong phòng thay đồ sau trận thắng đậm Botswana. Họ chú thích cho đoạn video như sau: “Một khoảnh khắc của sự tự hào! Hãy cùng ăn mừng cột mốc với Nhà vua Ai Cập của chúng ta".

Chiếc áo kỷ niệm 100 trận của Salah cho đội tuyển Ai Cập

Phát biểu với giới truyền thông, trưởng đoàn của đội tuyển Ai Cập là ông Ibrahim Hassan nói: “Tôi xin được chúc mừng Mohamed Salah vì cột mốc 100 trận của cậu ấy. Tôi rất vui vì điều này xảy ra trong một ngày đội tuyển Ai Cập có được chiến thắng đậm. Salah là một cầu thủ rất quan trọng đối với đội tuyển của chúng tôi. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ đạt được cột mốc 200 trận trong tương lai.”

Trở lại với trận đấu trên sân của Botswana, Salah ra sân ngay từ đầu và ghi bàn thắng thứ 3 cho Ai Cập ở phút 56. Các bàn thắng còn lại được ghi do công bởi Trezeguet (5’, 29’) và Mohamed Fathi (90+4’). Hiện tại, sau 2 lượt trận, Ai Cập đang dẫn đầu bảng C vòng loại CAN 2025 với 6 điểm tuyệt đối.

HOÀNG ĐIỆP