Messi không ghi bàn ở Copa America: Tất cả vì … MLS?

Messi đang thống trị MLS với Inter Miami, nhưng giải đấu này khác xa với những gì anh từng đối đầu ở châu Âu và anh đã 37 tuổi. Và rồi Copa America thực sự là chặng đường khó khăn hơn so với những gì anh ấy đã đạt được. Bây giờ Argentina còn hai trận nữa để kết thúc giải đấu và Messi vẫn chưa ghi bàn. Phải chăng việc chơi ở MLS có khiến anh ấy tệ hơn?

Trước khi đi sâu vào các trận đấu của Messi với Argentina, chúng ta hãy cùng xem anh ấy đã làm được gì ở MLS.

Mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của Messi là 2012-13, khi ở tuổi 25, anh ghi 42 bàn không phạt đền và có thêm 11 pha kiến ​​tạo chỉ sau hơn 2.500 phút cho Barcelona. Mùa giải đó với Barcelona, tỷ lệ của Messi là 1,8 bàn thắng không phạt đền+kiến tạo mỗi 90 phút. Hiện tại với Miami, Messi đang đạt tỷ lệ 1,83 bàn thắng không phạt đền+kiến tạo mỗi 90 phút.

Tất nhiên, cách anh ấy ghi bàn và kiến ​​tạo khá khác so với trước đây – một phần vì Messi lớn hơn 12 tuổi và Inter Miami không có lợi thế về tài năng như Barcelona. So với năm đỉnh cao đó, Messi rê bóng ít thường xuyên hơn. Mếu vào năm 2013, đó là một loạt các bước ngắt nhịp tốc độ cao mà các hậu vệ không bao giờ có thể xử lý được. Bây giờ, nó tinh tế hơn nhiều. Anh đánh bại các hậu vệ bằng cách đứng yên, dụ họ về phía quả bóng và quay sang hướng khác. Nhìn chung, anh ấy đang hoàn thành 3,4 lần rê bóng mỗi 90 phút ở MLS năm nay so với 4,2 lần cho Barcelona vào mùa giải 2012-13.

Messi cũng chạm bóng ít hơn: 74,8 trên 90 phút so với 83,9 ở mùa giải 2012-2013. Tương tự là số lần chạm bóng trong vòng cấm: 5,7 mùa này, so với 7,1 mùa 2012/13. Anh hoàn thành số đường chuyền vào vòng cấm: 4,7 lần mùa này, tăng so với 4,1 từ mùa 2012-13, nhưng giảm nhẹ so với mức trung bình trong sự nghiệp là 5.

Với hàng tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời đại của Barcelona gồm Xavi, Sergio Busquets và Andres Iniesta, Messi gần như có thể dâng cao và gây sát thương quanh vòng cấm. Messi đã thực hiện 7,4 đường chuyền về phía phần ba sân đối thủ trong mùa giải 2012-13. Trong khi đó, tại Miami, anh thực hiện 10 đường chuyền vào một phần ba cuối sân mỗi 90 phút.

Tóm lại, dù đã già đi nhiều nhưng với một giải đấu nhẹ như MLS thì Messi vẫn đang hủy diệt giải đấu. Vấn đề là khi thiếu đi tính cạnh tranh, thì sự sắc sảo cũng biến mất. Twenty First Group đánh giá MLS nằm ở vị trí 30 trong số các giải đấu tốt nhất thế giới.

Có vẻ như việc Messi chuyển đến MLS đã ảnh hưởng đến lối chơi của anh với Argentina. Hoặc có thể là do anh đã lớn tuổi, hoặc là cả hai. Vì thế mà anh đã trải qua 4 trận không ghi bàn cho Argentina trong một trận đấu chính thức. Đó là chuỗi trận dài nhất của anh ấy kể từ năm 2019.

Đã có 3 giải đấu quốc tế mà Messi có trung bình ít hơn 70 lần chạm bóng mỗi 90 phút cho Argentina: World Cup 2014, Copa América 2021 và World Cup 2022. Ba giải đấu đó có điểm gì chung? Argentina đã vào chung kết và giành chiến thắng trong hai lần gần nhất. Cho đến năm 2024, Messi chỉ thực hiện trung bình 66 lần chạm bóng mỗi 90 phút, trong khi Argentina bất bại. Tóm lại, Messi không kiểm soát nhiều bóng thì anh vẫn nguy hiểm.

Những người ở Barcelona thích kể câu chuyện về việc Messi không làm gì khi bắt đầu trận đấu. “Trong vài phút đầu tiên, anh ấy chỉ đi ngang qua sân”, một quan chức câu lạc bộ từng nói với nhà báo Simon Kuper. "Anh ấy đang xem xét từng đối thủ, vị trí của anh ấy và cách phòng thủ của họ phù hợp với nhau." Cựu huấn luyện viên Barcelona Ernesto Valverde cũng nói điều tương tự: rằng Messi sử dụng thời gian đầu trận để tìm ra diễn biến trận đấu sẽ diễn ra. “Sau đó, khi trận đấu tiến triển, anh ấy sẽ tham gia từng chút một. Nhưng anh ấy biết rất rõ điểm yếu của đối thủ ở đâu."

Với việc Messi đã gần 40 tuổi và hiện đã hơn một năm không thể thi đấu ở cấp độ cao nhất của môn thể thao này, có lẽ anh đang áp dụng quá trình này ở quy mô lớn hơn nhiều. Đến từ MLS và không di chuyển như trước, Messi có thể chơi vài trận đầu tiên của Copa América để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra: cảm giác thế nào khi chơi lại dưới áp lực như thế này, bóng nảy trên các bề mặt này như thế nào, những hậu vệ đối phương đang định vị mình để chống lại anh ta ở đâu.

Không phải MLS khiến Messi tệ hơn nhiều mà điều đó có nghĩa là anh cần phải điều chỉnh lại và tìm cách làm cho mình hiệu quả hơn tại Copa America. Thực tế thì Messi không ghi bàn, thậm chí đá hỏng phạt đền ở tứ kết, nhưng Argentina vẫn đang trên đường tiến đến trận chung kết. Argentina sẽ vẫn là ứng cử viên sáng giá để nâng cao chiếc cúp này lần thứ hai sau bao lần cố gắng.

HỒ VIỆT