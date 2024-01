Máy tính AI dự đoán vòng 21 giải ngoại hạng (Từ 20 đến 22-1): Mọi con mắt hướng về Arsenal

Tuần trước, siêu máy tính của Opta đã dự đoán đúng Man City sẽ đánh bại Newcastle United trong trận đấu đáng nhớ tại St James’ Park. Chiến thắng sít sao của Chelsea trước Fulham cũng là một lựa chọn chính xác khác, vì vậy hy vọng các dự báo của AI sẽ thành công hơn trong nửa sau của vòng 21 khi một số cuộc đụng độ quan trọng có thể ảnh hưởng đến thứ hạng ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

Dự đoán nhanh:

+ Liverpool kéo dài vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League khi thi đấu trên sân Bournemouth.

+ Arsenal được kỳ vọng sẽ trở lại đúng hướng sau hai trận thua liên tiếp.

+ Cuộc đụng độ Brighton vs Wolves vào thứ Hai sẽ kết thúc với đội chủ nhà chiếm ưu thế.

Arsenal đang cần một chiến thắng khi tiếp đón Crystal Palace vào trận đấu sớm ngày thứ Bảy, đội chủ nhà đang tụt sai đầu bảng Liverpool đến 5 điểm và họ không được sẩy chân thêm nữa . Nhưng áp lực càng gia tăng vì sau trận thua ở Premier League trước West Ham và Fulham, thì Arsenal cũng để thua tiếp Liverpool tại FA Cup. Về khía cạnh phong độ, C.Palace cũng đang gặp khó khăn trong thời gian gần đây. Chiến thắng trước Brentford để kết thúc năm 2023 là rất cần thiết, nhưng mặt khác, họ đã tụt hạng trên bảng xếp hạng trong những tuần gần đây và bị Everton loại khỏi FA Cup trong trận đá lại hồi giữa tuần.

Đoàn quân của Mikel Arteta đã thể hiện tốt trong những lần gặp đội cùng thành phố London gần đây, khi giành chiến thắng trong 3 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng. Trong khi Arsenal đã thua hai trận derby London gần đây nhất thì Palace lại giành được ít điểm hơn bất kỳ đội nào khác ở các trận derby London mùa này (6 điểm, chỉ thắng 1 sau 7 trận). Những trận derby trên sân khách còn tệ hơn, khi đoàn quân của Roy Hodgson chỉ có được 1 chiến thắng trong 17 trận derby gần nhất.

Mặc dù họ bước vào trận đấu với phong độ không tốt nhưng lịch sử cho thấy Pháo thủ sẽ lấy lại những gì đã mất ở trận đấu này. Arsenal chưa thua ba trận liên tiếp trên sân nhà mà không ghi bàn kể từ chuỗi 4 trận vào tháng 12 cách đây hơn 100 năm (năm 1908). Vì thế mà siêu máy tính cho họ xác suất thắng là 58,0%, trong khi cơ hội của Palace giảm xuống còn 17,1%.

Cuộc đụng độ còn lại trong ngày thứ Bảy chứng kiến ​​Brentford (51%) tiếp đón Nottingham Forest (22 %). Đoàn quân của Nuno Espírito Santo đang có phong độ cao sau chiến thắng đẹp mắt trước Newcastle và Man United hồi cuối năm ngoái, trong khi họ cũng đánh bại Blackpool ở FA Cup trên chấm luân lưu.

Tuy nhiên, chuyến làm khách đến London không hề thú vị với Forest kể từ khi họ trở lại Premier League mùa trước. Họ đã để thủng lưới 29 bàn sau 12 lần làm khách tại thủ đô nước Anh, bao gồm cả trận thua 0-5 trước Fulham trong trận đấu gần nhất. May mắn là Brentford đang có phong độ tệ hại khi thua 5 trận liên tiếp ở Premier League. Lần cuối cùng The Bees phải chịu chuỗi trận thua dài hơn là vào năm 1993 khi họ có chuỗi 7 trận thua ở giải hạng League One. Tuy vậy, chủ nhà chủ nhà Brentford vẫn được đánh giá được đánh giá cao hơn, nhưng tỷ lệ hòa của trận này cũng khá cao (27,0%).

Trong trận đầu tiên ở ngày Chủ nhật, đội xếp cuối bảng Sheffield United tiếp đón West Ham, đội đã gây ấn tượng gần đây ở Premier League nhưng đã bị loại khỏi FA Cup trước Bristol City trong tuần này. Có rất nhiều số liệu thống kê ủng hộ West Ham, bao gồm cả kỷ lục 3 trận thắng liên tiếp tại Premier League trước Sheffield United. West Ham cũng đã thắng 11 trận gần đây nhất khi gặp một đội đang đứng cuối bảng. Chỉ Manchester City (12) có chuỗi chiến thắng dài hơn trước các đội xếp cuối bảng.

Đội của David Moyes cũng đã giữ sạch lưới trong 4 trận đấu gần đây nhất và sẽ có cơ hội giành được 5 trận thắng liên tiếp lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League. Trong đó, Jarrod Bowen đã gây ấn tượng trong các trận sân khách mùa này, với 9 pha lập công trong 9 lần ra sân cho West Ham (7 bàn và 2 kiến ​​tạo). Chỉ Erling Haaland (10) là người góp công vào nhiều bàn thắng sân khách ở giải ngoại hạng mùa này hơn. Vì thế mà West Ham có 51,4% cơ hội chiến thắng. Hy vọng của đội chủ nhà ở mức 21,1%, nhưng tỷ lệ hòa trận này cũng khá lớn (27,4%).

Tiền đạo đang thăng hoa Dominic Solanke sẽ được kỳ vọng nhiều khi cùng Bournemouth tiếp đón CLB cũ Liverpool, đội đang nỗ lực kéo dài lợi thế của họ ở vị trí đầu bảng xếp hạng. Bournemouth đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu ở mùa trước nhưng đã thua 8 trong 9 lần gặp Liverpool gần nhất tại giải vô địch Anh. Đoàn quân của Jürgen Klopp cũng đã giành chiến thắng tại sân của Bournemouth mùa này.

Bournemouth có xu hướng gặp khó khăn lớn trước các đội dẫn đầu giải đấu, thua cả 9 trận ở Premier League trước các đội đầu bảng khi gặp nhau, để thủng lưới 30 bàn và chỉ ghi được 6 bàn. Với Liverpool, họ đang hướng đến 4 trận thắng sân khách liên tiếp ở Premier League lần đầu tiên sau gần 2 năm. Nhưng Liverpool sẽ chơi một trận ở Premier League mà không có Mohamed Salah lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2022, nhưng thật ngạc nhiên là Quỷ đỏ vùng Merseyside thi đấu khá tốt khi không có Salah. Trong những trận đấu thiếu vắng tiền đạo người Ai Cập, Liverpool bất bại với 7 trận thắng và 3 trận hòa.

Bất chấp phong độ ấn tượng giữa mùa giải của đội chủ nhà, một chiến thắng của Liverpool là dự đoán của máy tính AI, với 61,2% cơ hội. Khả năng có 3 điểm của Bournemouth chỉ là 15,6%.

Cuộc đụng độ cuối cùng của vòng 21 cũng có thể là trận đấu khó đoán nhất. Brighton sẽ tiếp Wolves vào thứ Hai (rạng sáng ngày 23-1 theo giờ Việt Nam). Wolves có ba trận thắng liên tiếp ở Premier League cùng chiến thắng ở FA Cup trước Brentford. Tuy nhiên, thành tích đối đầu lại rất kém khi thua 4 trận gần nhất ở Premier League trước Brighton, để thủng lưới ít nhất 3 bàn mỗi trận và tổng cộng là 16 bàn.

Nếu đội khách có thể duy trì phong độ tốt, đây sẽ là lần đầu tiên sau 52 năm họ thắng 4 trận liên tiếp ở giải đấu cao nhất. Nhưng Wolves sẽ làm điều đó mà không có Hwang Hee-chan, người đang chơi cho Hàn Quốc tại Asian Cup. Với 10 bàn thắng và 3 đường kiến ​​tạo, Hwang đã tham gia trực tiếp vào 43,3% trong số 30 bàn thắng ở Premier League của Wolves mùa này, một con số chỉ có Salah (51,2%) và Solanke (46,4%) nói trên có thể tốt hơn.

Theo máy tính, Brighton là đội có nhiều khả năng chiến thắng hơn với tỷ lệ 46,6%, trong khi Wolves được đánh giá là 24,8%. Tỷ lệ hòa là 28,6%.

HỒ VIỆT