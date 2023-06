Man.United “tổng thanh lý” 13 cầu thủ để kiếm tiền chuyển nhượng

Theo Daily Mail, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng bán 13 cầu thủ và hy vọng thu về khoảng 260 triệu bảng nhằm tạo ngân quỹ tuyển mộ những cầu thủ thật sự phù hợp với kế hoạch của HLV Erik Ten Hag.

Nhà cầm quân người Hà Lan đã trải qua mùa giải đầu tiên thành công ngoài mong đợi cùng Man.United, khi chiếc cúp Liên đoàn hồi tháng 2 là danh hiệu đầu tiên sau 6 năm, đồng thời đưa đội vào chung kết FA Cup cũng như về hạng 3 Premier League, để qua đó giành quyền trở lại với Champions League. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 53 tuổi này cũng trải qua những thất bại cay đắng như thua Man.City 3-6 hay thất bại nhục nhã 0-7 trước kình địch Liverpool… và việc kém đội vô địch Man.City tới 14 điểm đã cho thấy khoảng cách vẫn còn rất lớn.

HLV Ten Hag muốn củng cố đội hình của mình trong mùa hè này để cố gắng thu hẹp khoảng cách đó trong mùa giải 2023-2024. Tiền đạo Harry Kane của Tottenham trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu, trong khi chân sút trẻ Rasmus Hojlund của Atalanta cũng là mục tiêu để tăng cường hàng công. Hàng tiền vệ cũng là một khu vực mà ông muốn nâng chất, với các mục tiêu như Mason Mount hay Declan Rice. Vị trí thủ môn cũng có vấn đề khi David de Gea đã hết hợp đồng và chưa đồng ý gia hạn, buộc Quỷ đỏ đưa ngôi sao Inter Milan, Andre Onana vào tầm ngắm....

Thế nhưng, theo nguồn tin, HLV Ten Hag được thông báo chỉ có ngân sách chuyển nhượng 100 triệu bảng do các hạn chế của Quy tắc công bằng tài chính (FFP). Điều này phát sinh một phần do sự không chắc chắn xung quanh quyền sở hữu của CLB. Quá trình tiếp quản vẫn đang diễn ra bất chấp những tuyên bố vào tuần trước rằng tập đoàn từ Qatar đã sẵn sàng hoàn tất một thỏa thuận, và nhà Glazer thì không sẵn sàng chi tiền do họ sắp từ bỏ quyền kiểm soát CLB. Với diễn biến này, Quỷ đỏ chẳng còn cách nào khác phải bán một số cầu thủ để tăng quỹ. Theo Daily Mail, Man.United “sẽ lắng nghe những lời đề nghị cho tối đa 13 cầu thủ vào mùa hè này”.

Những cái tên “được giá nhất” cũng được nêu ra. Man.United đã định giá 45 triệu bảng cho Jadon Sancho, 40 triệu bảng cho Harry Maguire và muốn khoảng 25 triệu bảng cho Anthony Martial. Tiền vệ Scott McTominay, người đang là mục tiêu của Newcastle, được định giá khoảng 40 triệu bảng. Trong khi đó, thủ thành Dean Henderson sau khi trở về từ hợp đồng cho mượn cũng sẽ được bán với giá 15 triệu bảng cộng với các tiện ích bổ sung.

Daily Mail cho biết, 8 cầu thủ còn lại cũng được rao bán, hoặc được cho mượn và thậm chí là cho… chuyển nhượng tự do. Tiền vệ Fred, người đang được Fulham săn đón, và Donny van de Beek được định giá 20 triệu bảng, cùng với tiền đạo trẻ Anthony Elanga. Các hậu vệ Alex Telles và Eric Bailly đều được cho mượn ở mùa giải trước, sẽ có giá lần lượt là 10 triệu bảng và 2 triệu bảng. Trong khi Brandon Williams có mức giá 5 triệu bảng. Tiền vệ trẻ người Tunisia, Hannibal Mejbri hy vọng sẽ mang về 13 triệu bảng.

Cho đến nay, sân Old Trafford chưa chào đón bất kỳ tân binh nào, trong khi cầu thủ được bán đầu tiên là Zidane Iqbal với giá ban đầu… 850.000 bảng cho Utrecht.