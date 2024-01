Man.City tìm cách chấm dứt chuỗi trận thua kỳ lạ tại Tottenham

HLV Pep Guardiola và đoàn quân siêu đẳng của ông vẫn không thể ghi bàn ở lần đến Tottenham gần nhất.

Khi mùa giải trước sắp kết thúc, Man.City vừa giành thêm một chức vô địch Ngoại hạng Anh nữa, và đội bóng sắp vô địch FA Cup và Champions League để hoàn thành chiến dịch vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. HLV Guardiola đã được hỏi, thử thách tiếp theo của ông tại Man.City là gì? Vị chiến lược gia 53 tuổi người Tây Ban Nha chỉ mất một giây để đưa ra câu trả lời: “Ghi bàn thắng vào lưới Spurs trên sân khách”. Ông nói trước khi chắp tay cầu nguyện.

Thật vậy, kể từ khi Tottenham chuyển đến sân đấu hiện đại trị giá hơn 1 tỷ USD vào năm 2019, Man.City đã chơi ở đó 5 lần - một lần ở Champions League và bốn lần ở Premier League. Kết quả, Tottenham toàn thắng lần lượt với tỷ số 1-0, 2-0, 2-0, 1-0 và 1-0. Thứ Sáu này, sẽ là lần thứ 6 mà Man.City và Guardiola đến sân Tottenham Hotspur, để chơi một trận đấu quan trọng ở vòng 4 FA Cup. Liệu có một cơ hội khác để kết thúc điều đó?

Son Heung-min và Harry Kane là những tai họa của Man.City trong những trận đấu gần đây, thường ghi bàn trong các pha phản công sau thời gian dài Man.City chiếm ưu thế kiểm soát bóng, nhưng lần này thì không. Son đang dự Asian Cup cùng tuyển Hàn Quốc, còn Kane chuyển đến Bayern Munich. Tuy nhiên, trong mùa giải đầu tiên được Ange Postecoglou dẫn dắt, Tottenham đang cho thấy mình vẫn đáng sợ dù bất cứ ai chơi ở tuyến trên.

Harry Kane không còn là mối nguy nhưng Man.City vẫn phải đề phòng sự đa năng của Totetnham dưới thời Ange Postecoglou.

Tottenham đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, kém 3 điểm so với tốp 4 và kém 8 điểm so với ngôi đầu của Liverpool. Nhưng họ là đội có năng lực ghi bàn tốt thứ 3 của giải với 44 bàn (chỉ kém 4 bàn so với hàng công mạnh nhất của Man.City). Trận đấu gần nhất của Tottenham là trận hòa 2-2 trên sân Man.United ở Premier League, khi Spurs là đội chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội dù không có Son. Tháng trước, Man.City đã thống trị Spurs trong một trận đấu trên sân nhà Etihad nhưng vẫn không thể giành chiến thắng, khi phung phí tỷ số dẫn trước 3-1 để đội khách gỡ hòa 3-3. Đội hình của Tottenham hiện được dẫn dắt bởi tiền đạo người Brazil, Richarlison - người đã ghi 6 bàn trong 6 trận gần nhất ở Premier League - trong khi cầu thủ kiến tạo lối chơi James Maddison đã trở lại tập luyện trong tuần này sau 2 tháng rưỡi nghỉ thi đấu. Rõ ràng, đội chủ nhà vẫn còn nhiều điều khiến Man.City phải lo lắng dù Son tiếp tục vắng mặt.

Trong khi đó, hy vọng ghi bàn tại sân Tottenham Hotspur của HLV Guardiola đã không được giúp đỡ vì tiền đạo ngôi sao Erling Haaland chưa sẵn sàng trở lại sau chấn thương ở chân, khiến anh phải ngồi ngoài kể từ tuần đầu tiên vào tháng 12. Tuy nhiên, Kevin De Bruyne đã trở lại sau chấn thương dài và có thể đá chính lần đầu tiên. Ngôi sao người Bỉ có màn tái xuất sau hơn 5 tháng đầy ấn tượng khi vào sân thay người trong 2 trận đấu gần đây nhất của Man.City - gần nhất là chiến thắng ngược dòng 3-2 trên sân Newcastle vào ngày 13-1, khi anh ghi một bàn và kiến tạo một bàn khác chỉ sau chưa đầy 30 phút có mặt trên sân.

Man.City chỉ “tịt ngòi” ở 3 trong 32 trận đã đấu mùa này. Nếu một lần nữa họ bất lực trong nhiệm vụ ghi bàn trên sân Tottenham, lần thứ 6 liên tiếp, sẽ là một điều đáng rất chú ý.

Có những màn đại chiến Premier League khác ở vòng 4 FA Cup, là Chelsea chào đón Aston Villa tới Chelsea (vào thứ Sáu), trong khi Everton đấu với Luton, Sheffield United đấu với Brighton và Fulham đấu với Newcastle đều diễn ra trong thứ Bảy.

Man.United sẽ thi đấu trên sân đội hạng tư Newport County vào Chủ nhật. Cùng ngày Liverpool sẽ tiếp đón Norwich.

Vào thứ Hai thì Wrexham, CLB hạng tư của xứ Wales thuộc sở hữu của các diễn viên Hollywood như Ryan Reynolds và Rob McElhenney, sẽ đến thăm đội bóng hạng 2 Blackburn.

VIỆT TÙNG