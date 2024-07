Lượt cuối giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024: Khó xảy ra bất ngờ

Tuyết Dung và các đồng đội liệu có cản bước được Thái Nguyên T&T vốn có lực lượng đồng đều hơn?

Tính tranh đua kéo dài đến lượt trận cuối cùng khi khoảng cách giữa nhóm 3 đội Than KSVN, Thái Nguyên T&T và Hà Nội I hiện đang là 1 điểm mong manh, chỉ 1 cú sẩy chân là sẽ trả giá. Có thuận lợi nhất là Than KSVN, hiện đang đứng nhì bảng xếp hạng cùng quyền tự quyết khi gặp đội cuối bảng Sơn La.

Sự chênh lệch về trình độ, lực lượng nên sẽ khó xảy ra bất ngờ ở cặp đấu này theo kịch bản Sơn La sẽ buộc Than KSVN mất điểm. Càng về cuối giải, Than KSVN càng thể hiện sự mạnh mẽ, ổn định về phong độ. Cái thiếu của họ vẫn là một “thợ săn” bàn thật thiện nghệ, chính hạn chế đó đã làm cho họ không thể tạo sự khác biệt ở hai lần gặp TPHCM I ở mùa này. Chiến thắng trước Sơn La với Than KSVN sẽ không là điều bất ngờ, thậm chí là một tỷ số cách biệt.

Đang đứng thứ 3, Thái Nguyên T&T khó để hướng đến mục tiêu giành huy chương bạc, nhưng dù gì thì tấm huy chương đồng mùa này cũng đã là thành công với họ khi đội hình trên thực tế vẫn còn sự chênh lệch nên chưa đủ để mơ xa hơn. Trước mắt, thầy trò HLV Đoàn Việt Triều cần phải thắng trận cuối trước Phong Phú Hà Nam để bảo vệ thứ hạng chung cuộc của mình trong top 3.

Xét về lực lượng thì Thái Nguyên T&T trội hơn so với Phong Phú Hà Nam vốn chưa có được sự khởi sắc ở mùa này. Áp lực gánh team tiếp tục đè lên vai Tuyết Dung trong khi dàn cầu thủ ngày càng trẻ trung, cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Thái Nguyên T&T khó để tạo thế trận áp đảo cùng tỷ số cách biệt, nhưng 3 điểm chung cuộc sẽ khó thoát khỏi tay Bích Thùy cùng các đồng đội.

Cuối cùng là cuộc so tài giữa TPHCM I và Hà Nội I. Nếu như các cô gái TPHCM đang “bay” ở đỉnh bảng, tiếp tục thể hiện chiều sâu về lực lượng thì Hà Nội I đang trải qua mùa bóng đầy thất vọng. Họ đã mất quyền tự quyết trong cuộc đua tranh top 3, hy vọng càng khó ở lượt cuối khi gặp TPHCM I. Điều kiện cho Hà Nội I vào top 3 chung cuộc là Than KSVN hoặc Thái Nguyên T&T mất điểm, khi ấy họ buộc phải có kết quả tốt trước TPHCM I.

Lịch thi đấu vòng 14 Ngày 1-8 16g30: TPHCM II – Hà Nội II 16g30: PP Hà Nam – Thái Nguyên T&T Ngày 2-8 16g30: Hà Nội I - TPHCM I 16g30: Sơn La – Than KSVN

CAO TƯỜNG