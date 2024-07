Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2024: TPHCM I lần thứ 6 liên tiếp lên ngôi vô địch

Các cầu thủ TPHCM I đã sớm lên ngôi VĐQG trước lượt trận cuối cùng sau khi chia điểm cùng Than KSVN với tỷ số 2-2 vào chiều 28-7. Một điểm ở trận này giúp cô trò HLV Kim Chi giữ khoảng cách an toàn 5 điểm với đội xếp theo sau, trong khi giải chỉ còn 1 vòng đấu.

TPHCM I phá kỷ lục của chính mình khi lần thứ 13 giành ngôi vô địch quốc gia

Ngôi vô địch lần này đã giúp các cô gái TPHCM I kéo dài kỷ lục khi đây là lần thứ 13 lên ngôi vô địch quốc gia và cũng là lần thứ 6 liên tiếp. Riêng ở mùa giải năm nay, TPHCM I đã giữ mạch 13 trận bất bại (10 thắng, 3 hòa) trong thời điểm mà đội đang trẻ hóa, bổ sung lực lượng.

Trở lại với cuộc so tài vào chiều 28-7, cả TPHCM I và Than KSVN đã cống hiến cho người xem thế trận cởi mở và đầy quyết tâm của đôi bên. TPHCM I quyết lấy điểm để sớm về đích, tránh rủi ro ở trận cuối gặp Hà Nội I; trong khi Than KSVN cũng quyết níu chân đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch mùa này.

Than KSVN tiếp tục chứng tỏ là đối thủ khó chịu với các đội mạnh ở giải năm nay

Trong thời điểm bị tấn công nhiều hơn, Than KSVN kịp có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ pha lập công của Nguyễn Thị Vạn. Bàn thắng cũng khởi đầu cho sức ép đè nặng mà các cầu thủ TPHCM I áp đặt bên phần sân của Than KSVN ngay sau đó, nhưng hàng thủ của đội bóng đất Mỏ đã đứng vững.

Sang hiệp 2, TP.HCM I tiếp tục đẩy cao đội hình và điều chỉnh về cách chơi của HLV Kim Chi sớm chứng minh hiệu quả. Phút 65, hậu vệ Trần Thị Thu Thảo tỏa sáng với cú dứt điểm đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho TPHCM I. Chưa dừng lại ở đây, áp lực mà đội TPHCM I gây ra khiến Phạm Thị Nhâm đá phản lưới nhà giúp TPHCM I dẫn trước 2-1 ở phút 80. Cuộc rượt đuổi bàn thắng vẫn chưa dừng lại khi vào cuối trận, Than KSVN kịp ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Đây cũng là ngôi vô địch quốc gia lần thứ 6 liên tiếp của TPHCM I, cũng là một kỷ lục rất khó phá

Giành 1 điểm trận này, TPHCM I sớm đăng quang ở mùa giải năm nay với 33 điểm. Trong khi đó Than KSVN tiếp tục giữ ngôi nhì với 28 điểm, theo sau là Thái Nguyên T&T và Hà Nội I có cùng 27 điểm để tiếp tục hy vọng trong cuộc đua tranh huy chương mùa này.

CAO TƯỜNG