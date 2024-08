Liverpool sớm bị thử thách ở vòng 3 Cúp Liên đoàn

Đương kim vô địch Liverpool khởi đầu không dễ với đối thủ West Ham United ở vòng 3.

Vòng 3 Cúp Liên đoàn chứng kiến ​​các đội dự cúp châu Âu mùa giải này nhập cuộc, sau khi các đội còn lại của Premier League bắt đầu ngay từ vòng 2. Các trận đấu vòng 3 sẽ diễn ra trong các tuần bắt đầu từ ngày 16 và 23-9. Lễ bốc thăm hôm thứ Tư chứng kiến Liverpool tiếp đón West Ham, đội đã đánh bại một đại diện Preier League là Bournemouth ở vòng 2 bằng bàn thắng của Jarrod Bowen ở phút 88.

Trong khi đó, ​​nhà vô địch Premier League là Man.City sẽ được chơi trên sân nhà và chỉ tiếp đón đội hạng nhì Watford. Ứng viên vô địch Arsenal cũng chỉ tiếp đón đại diện League One (hạng 3) là Bolton Wanderers tại Emirates. Man.United cũng được chơi trên sân nhà Old Trafford chào đón đội bóng League One là Barnsley tại Old Trafford. Tottenham dù phải làm khách nhưng đối thủ thuộc League One, Coventry chắc chắn không phải là thử thách lớn. Trong khi á quân Cúp Liên đoàn, Chelsea chỉ tiếp đón đội League Two (hạng 4) Barrow.

Cùng với Bournemouth, thì Ipswich Town là đại diện Premier League hiếm hoi bị loại ngay từ vòng 2. AFC Wimbledon, đại diện của League Two, đã đánh bại Ipswich 4-2 trên chấm luân lưu sau trận hòa sôi động 2-2 trước đám đông 7.900 người ở phía tây nam London. Họ đã được đền đáp bằng trận đấu trên sân nhà ở vòng 3 với Newcastle. “Câu chuyện về kẻ yếu thế trong bóng đá. Đây là một đêm tuyệt vời khác và là một chương khác trong câu chuyện đó”, HLV của Wimbledon, Johnnie Jackson nói với BBC. “Chúng tôi luôn phải làm theo cách khó khăn với tư cách là một CLB bóng đá, nhưng chúng tôi đã tìm ra cách”.

Lịch thi đấu vòng 3

Liverpool - West Ham

Man.City - Watford

Arsenal - Bolton

Man.United - Barnsley

Wycombe - Aston Villa

Coventry - Tottenham

Walsall - Leicester

Brentford - Leyton Orient

Blackpool - Sheffield Wednesday

Preston - Fulham

Everton - Southampton

Queens Park Rangers - Crystal Palace

Stoke - Fleetwood

Brighton - Wolves

AFC Wimbledon - Newcastle

Chelsea - Barrow

PHI SƠN