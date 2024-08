Liverpool mang sự “nổi loạn” đến đại chiến Man.United

Bộ trang phục mới mà Liverpool sẽ mặt trong màn đại chiến tại Man.United vào Chủ Nhật.

Đoàn quân của tân HLV Arne Slot sẽ đến Old Trafford vào Chủ Nhật trong nỗ lực duy trì khởi đầu hoàn hảo của họ tại Premier League mùa giải mới. Các cầu thủ Liverpool sẽ mặc bộ trang phục thứ 3 màu trắng mới của họ trong trận đấu được mệnh danh “derby Anh quốc”. Trang phục được CLB phát hành vào thứ Ba, với quần đen và tất trắng, trong khi trang phục thủ môn mà Alisson Becker mặc sẽ có màu xanh lá cây. Điểm nhấn bao gồm logo Nike theo chiều dọc như một phần của bộ sưu tập 'Together We Rise' của thương hiệu. “Bộ trang thứ 3 được lấy cảm hứng từ câu chuyện độc đáo, bản sắc riêng, văn hóa và cộng đồng đa dạng của CLB. Áo đấu của LFC có thiết kế nổi loạn…”, Liverpool cho biết.

Hôm Chủ nhật vừa qua, tân HLV Arne Slot có màn ra mắt sân Anfield ở một trận đấu chính thức và ông đã được chào đón nồng nhiệt. Và khi trận đấu khép lại, các pha lập công của Luis Diaz và Mohamed Salah đã giúp Liverpool giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Brentford. Nỗi buồn từ sự chia tay Jurgen Klopp có vẻ đã được vơi đi phần nào khi Liverpool đang nhập cuộc khá tốt trong mùa giải mới, toàn thắng 2 trận ra quân với cùng tỷ số 2-0. Liverpool là một trong 4 đội vẫn còn duy trì thành tích hoàn hảo, và Arne Slot cũng trở thành tân HLV của Liverpool đầu tiên kể từ Graeme Souness năm 1991 giành được chiến thắng trong 2 trận mở màn giải vô địch Anh.

HLV Arne Slot tận hưởng ngày ra mắt sân Anfield khi Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Brentford.

Đây quả là một sự chuẩn bị tuyệt vời về tinh thần khi thầy trò Arne Slot có chuyến đi tới Man.United vào Chủ nhật. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận lo ngại về chấn thương trong trận đấu với Man.United, khi tiền vệ Curtis Jones đang trong cuộc đua để kịp bình phục cho trận đấu tại Old Trafford. Sau khi không được sử dụng trong trận mở màn chiến thắng 2-1 tại Ipswich Town, Jones không có tên trong đội hình ra sân trong trận đấu với Brentford vì gặp vấn đề nhỏ về cơ trong quá trình tập luyện.

“Sẽ rất căng thẳng”, HLV Slot cho biết. “Luôn khó để thấy chấn thương sẽ diễn biến như thế nào trong tuần tới. Cậu ấy sẽ không phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài, nhưng sẽ rất căng thẳng để cậu ấy có thể trở lại vào tuần tới. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng cậu ấy sẽ cố gắng làm mọi thứ để sẵn sàng cho tuần tới. Đây không phải là chấn thương lớn”.

Trong khi Jones vẫn chưa chơi trong mùa giải này, Wataru Endo đã vào sân từ băng ghế dự bị vào cuối trận đấu với Brentford sau khi không chơi ở Ipswich. Cầu thủ người Nhật Bản này có thể một lần nữa đóng vai trò tại Old Trafford, vì HLV Slot khẳng định rằng tiền vệ phòng ngự này sẽ có vai trò trong mùa giải. Giải thích lý do Endo không có mặt trong đội, Slot cho biết: “Không phải lúc nào cũng là về bản thân cầu thủ mà là về sự cạnh tranh mà anh ấy phải đối mặt. Chúng tôi có nhiều tiền vệ giỏi và thực sự hài lòng với cách Wata tập luyện, nhưng cậu ấy có một số đối thủ cạnh tranh, và tôi nghĩ bạn đã thấy một màn trình diễn tốt từ cả 3 tiền vệ”.

VIỆT TÙNG