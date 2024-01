Liên đoàn và Hiệp hội cần kết hợp hài hoà với ngành thể thao để phát triển

Liên đoàn điền kinh Việt Nam là một trong những Liên đoàn có các hoạt động đa dạng về chuyên môn những năm gần đây. Ảnh: VAF

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành VH-TT-DL đã được Bộ VH-TT-DL tổ chức ngày 3-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo Hội nghị đã lưu ý 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành ở năm 2024.

Trong đó với lĩnh vực thể thao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ được đặt ra là “củng cố nâng cao hiệu quả, đổi mới mô hình hoạt động, cách thức quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về TDTT. Đổi mới phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; quyết liệt thực hiện hiệu quả Chương trình bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đến năm 2030.

Đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao chuyên nghiệp, tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư trọng điểm cho các môn thể thao Việt Nam có lợi thế, đề xuất các giải pháp có tính đột phá trong việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển lực lượng vận động viên trẻ tài năng…”.

Có thể thấy, việc nâng cao hơn sự chuyên nghiệp với thể thao thành tích cao đã được cấp quản lý tập trung quan tâm.

Chúng ta có cơ quan trực tiếp quản lý lĩnh vực thể thao là Cục TDTT và đơn vị này xây dựng các chương trình, kế hoạch chuyên môn từ đó tham mưu lãnh đạo Bộ VH-TT-DL xem xét, ban hành thực hiện. Song hành với Cục TDTT, nhiều Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao đã được ra đời kể như là tổ chức hoạt động cùng phát triển môn thể thao đó trong các chương trình thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao.

Thể thao Việt Nam xác định năm 2024 là năm bản lề, tập trung thực hiện phát triển thể thao thành tích cao triệt để. Mục tiêu không ngoài việc nâng cao chất lượng để HLV và VĐV thể thao Việt Nam đạt được dấu ấn chuyên môn giành tấm huy danh giá tại ASIAD, Olympic.

Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam ra đời cũng sẽ có sự kết hợp với Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT trong các hoạt động đối với thể thao thành tích cao và thể thao cho mọi người. Ảnh: MINH MINH

Hiện lúc này, hơn 43 Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao đã ra đời. Chưa kể, nhiều địa phương đang tích cực thành lập Liên đoàn, Hiệp hội thể thao với môn thể thao của mình. “Chúng ta cần giao thêm nhiệm vụ và sự phối kết hợp giữa Cục TDTT, các bộ môn của Cục TDTT với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao phải hiệu quả hơn. Khi để các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao được chủ động về chuyên môn thì việc kêu gọi thêm các nguồn lực đầu tư sẽ tốt và điều này giảm bớt áp lực đối với cơ quan quản lý nhà nước”, chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh phân tích tại Hội nghị định hướng phát triển thể thao thành tích cao tới năm 2023. Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT đồng tình với các quan điểm từ nhiều chuyên gia rằng việc kết hợp giữa Cục TDTT với Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao phải thực chất, hiệu quả hơn bây giờ. Dẫu vậy, sự phối hợp như thế nào để đạt hiệu quả lại phụ thuộc thực tiễn vì từng môn có đặc thù riêng.

Năm 2023, thể thao Việt Nam ghi nhận một số Liên đoàn, Hiệp hội thể thao mới được thành lập. Tiêu biểu nhất là sự ra đời Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân (Đại hội nhiệm kỳ thứ nhất diễn ra ngày 15-12-2023). Mục đích hoạt động của Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân nhằm phát triển phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong Công an Nhân dân cũng như triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của thể thao ngành Công an, các giải pháp phát triển hoạt động thể thao phong trào, thể thao ứng dụng nghiệp vụ của lực lượng Công an Nhân dân và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, huấn luyện, thi đấu thể thao thành tích cao của lực lượng để tham gia đóng góp cho thành tích thể thao của Việt Nam trên trường thi đấu quốc tế.

Ngay sau khi ra mắt, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã trực tiếp tổ chức chương trình giao lưu thể thao với thể thao cảnh sát của Malaysia và Singapore, nhận được đánh giá cao công tác tổ chức từ những người làm chuyên môn thể thao nói riêng. Vai trò của thể thao lực lượng vũ trang gồm Quân đội, Công an Nhân dân vẫn đóng góp vị trí quan trọng ở sự phát triển chung của thể thao Việt Nam nên từng lực lượng có sự đầu tư dành cho thể thao là điều mừng với thể thao Việt Nam nói chung.

Trong sự chuẩn bị của năm 2024, một số môn thể thao (trong đó có môn thuộc Olympic) tại Việt Nam trong lộ trình xây dựng kế hoạch thành lập Liên đoàn sẽ hoàn tất.

MINH CHIẾN