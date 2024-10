Lewandowski chỉ trích lối chơi của đội tuyển Ba Lan

Robert Lewandowski hoàn toàn bế tắc trong trận Ba Lan thua Bồ Đào Nha 1-3 hôm thứ Bảy.

Mặc dù đã 36 tuổi, Lewandowski vẫn đang chứng minh là một trong những tiền đạo mũi nhọn ưu tú nhất châu Âu qua khởi đầu tuyệt vời ở mùa giải 2024-25 cùng với Barcelona. Tiền đạo kỳ cựu này đang dẫn đầu về khoản tham gia vào nhiều bàn thắng nhất tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, với 10 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo - Lewandowski hiện đã ghi được hơn một nửa số bàn thắng mà anh ghi trong toàn bộ mùa giải La Liga 2023-24, năm ngoái anh có 19 bàn thắng sau 35 lần ra sân. Trên mọi đấu trường mùa giải mới, tiền đạo người Ba Lan đã ghi được 12 bàn, tức trung bình hơn 1 bàn/trận.

Thế nhưng, Lewandowski không thực sự tỏa sáng ở cùng mức độ với đội tuyển quốc gia Ba Lan. Anh chỉ ghi 1 bàn trong 3 trận tại UEFA Nations League, và đó là từ chấm phạt đền ở trận thắng Scotland 3-2 hồi tháng 9. Sau khi hoàn toàn bế tắc trong trận thua Bồ Đào Nha 1-3 hôm thứ Bảy, chỉ vài ngày sau hat-trick đầu tiên trong mùa giải mới cho Barca, theo tờ Mundo Deportivo, tiền đạo này đã tỏ ra rất thất vọng và không ngần ngại nêu bật lý do dẫn đến hiệu suất kém cỏi này với đội tuyển quốc gia của mình.

Lewandowski vài ngày trước đó đã ghi hat-trick đầu tiên trong mùa giải mới cho Barcelona.

“Tôi không phải là tiền vệ, và nhiệm vụ của tôi không phải là lùi về hàng phòng ngự để nhận bóng ở phần sân nhà”, Lewandowski nhấn mạnh. “Tôi có thể làm điều đó trong các buổi tập, nhưng trận đấu cần bàn thắng để giành chiến thắng. Trong trận đấu, tôi cần phải ở gần vòng cấm hơn và đợi những đường tạt bóng, chuyền bóng và bóng cho đến khi có điều gì đó xảy ra. Đây là điều chúng ta cần cải thiện hoặc thay đổi. Không chỉ khi đối đầu với Bồ Đào Nha, mà nói chung, có vẻ như chúng ta không thường xuyên có bóng gần vòng cấm đối phương, và vai trò của tiền đạo là cố gắng tạo ra điều gì đó xảy ra ở đó”.

Lewandowski chắc chắn có lý do để thất vọng với các đồng đội quốc gia của mình, vì số liệu thống kê cho thấy anh nhận được ít sự hỗ trợ hơn nhiều ở Ba Lan so với khi ở CLB. Với Barca, cầu thủ người Ba Lan trung bình chạm bóng nhiều hơn 63% trong vòng cấm đối phương so với khi anh ở đội tuyển Ba Lan. Tương tự như vậy, trung bình 3,94 cú sút của anh trong mỗi trận đấu mùa giải này với Barca cũng cao hơn đáng kể so với 2,33 cú sút mà anh thực hiện được với đội tuyển quốc gia.

Ba Lan sẽ thi đấu trận tiếp theo chào đón Croatia vào thứ Ba, và Lewandowski chắc chắn hy vọng có thể tìm lại cảm giác ghi bàn để tạo xung lực tinh thần trước khi trở lại CLB, nơi anh sẽ cùng Barca trải qua tuần cuối tháng 10 đầy thách thức - đối đầu Sevilla và đặc biệt là trận Siêu kinh điển trên sân Real Madrid tại La Liga vào ngày 26-10, chen giữa gặp đội bóng cũ Bayern Munich ở Champions League.

THANH TUẤN