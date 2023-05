Lễ khai mạc ASEAN Para Games hoành tráng như SEA Games 32

Tương tự SEA Games, đây là kỳ ASEAN Para Games đầu tiên được tổ chức ở Campuchia. Lễ khai mạc của Đại hội diễn ra vào tối 3-6 và lễ bế mạc vào tối 9-6 cũng ở trên sân vận động Morodok Techo (nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia cùng tên).

Hôm 30-5, Tiến sĩ Thong Khon đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị và thành phần Ban tổ chức của lễ khai mạc và bế mạc ASEAN Para Games 12. Vị lãnh đạo hy vọng sự kiện thể thao dành cho các vận động viên khuyết tật Đông Nam Á sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng khó phai như SEA Games 32.

Ông Thong Khon phát biểu: “Lễ khai mạc lẫn lễ bế mạc ASEAN Para Games 12 sắp tới giống như những gì chúng ta từng tham dự ở lễ khai mạc và lễ bế mạc SEA Games 32. Dù có những phương thức tổ chức khác nhau, song chúng ta phải cùng nhau cố gắng cho một ASEAN Para Games 12 đầy ý nghĩa”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban tổ chức ASEAN Para Games 12 cũng nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen - cũng là Chủ tịch Ủy ban Paralympic Campuchia - trong lần đầu tổ chức Đại hội phải cố gắng chuẩn bị thật tốt nhất.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của ASEAN Para Games lần này nên không thể làm việc bừa bãi. Ban tổ chức cũng nghiêm túc như SEA Games 32, nên Chính phủ đã giao và chỉ đạo chúng tôi cho việc tổ chức ASEAN Para Games 12. Mọi địa điểm tổ chức các môn thi đấu đã sẵn sàng, và chúng tôi không gặp khó khăn gì. Chúng tôi tận dụng lại những cơ sở vật chất ở SEA Games để tổ chức ASEAN Para Games. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng đón các quan chức, trọng tài và các đoàn thể thao đến đây tham dự”.

Campuchia điều tiết giao thông cho ASEAN Para Games 12

Thủ đô Phnom Penh sẽ hạn chế giao thông trên một số tuyến đường trong thời gian diễn ra lễ khai mạc và lễ bế mạc ASEAN Para Games 12. Chính quyền Thủ đô đã xin lỗi vì sự bất tiện mà việc hạn chế này có thể gây ra với người dân, đồng thời các hạn chế sẽ được dỡ bỏ ngay sau khi lễ khai mạc và bế mạc kết thúc. Chính quyền Thủ đô cũng thông báo, từ ngày 3-6 sẽ cấm giao thông từ cầu Prek Pnov đến Quốc lộ 6 để tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể thao đến tham dự Đại hội.

Cảnh sát trưởng quốc gia Neth Savoeun cho biết, tất cả các quan chức phải hết sức chú ý đến việc duy trì an ninh và quản lý giao thông để tránh ùn tắc giao thông, đồng thời an ninh sẽ được thắt chặt trong thời gian diễn ra Đại hội để đảm bảo mọi thứ được diễn ra suôn sẻ và an toàn.