Lãnh đạo Bộ Công an gặp mặt, giao nhiệm vụ đoàn thể thao CAND tham dự ASIAD 19

Các VĐV của thể thao Công an Nhân dân (CAND) đã được lãnh đạo Bộ Công an gặp mặt động viên và giao nhiệm vụ trước giờ lên đường tham dự ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Chiều 20-9 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao Công an Nhân dân tham dự ASIAD 19 đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện thi đấu. Chủ trì buổi gặp mặt là Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Trần Quốc Tỏ.

Đánh giá về công tác thể dục thể thao và sự chuẩn bị của thể thao Công an Nhân dân đối với ASIAD 19, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận những nỗ lực của các VĐV thể thao Công an Nhân dân tham gia vào Đoàn thể thao Việt Nam dự Đại hội tại Hàng Châu (Trung Quốc) tới đây. Lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ cho các tuyển thủ thi đấu nỗ lực hết mình, giành thành tích cao nhất tại Đại hội. “Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao về công tác của Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trong việc chuẩn bị an toàn, chu đáo, thiết thực hiệu quả để VĐV chuẩn bị chuyên môn hướng tới đạt thành tích thi đấu. Cũng như, cơ quan chủ động đề xuất khen thưởng kịp thời với những thành tích xuất sắc của VĐV đạt được sau thi đấu tại ASIAD 19 để có sự động viên cho các HLV, VĐV ...”, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận.

Thể thao Công an Nhân dân đóng góp 9 tuyển thủ vào thành phần Đoàn thể thao Việt Nam trong đó có 4 cầu thủ đội bóng đá U23 nam, 1 tuyển thủ karate, 2 tuyển thủ bắn súng, 1 tuyển thủ cầu mây, 1 tuyển thủ bóng bàn. Chỉ tiêu mà VĐV thể thao Công an Nhân dân hướng tới tại ASIAD 19 là phấn đấu giành từ 1 tới 3 tấm huy chương, trong đó có 1 HCV.

Trong các gương mặt quan trọng mà thể thao Việt Nam đăng kí dự ASIAD 19 có xạ thủ Trịnh Thu Vinh của tổ súng ngắn nữ. Xạ thủ này đang thuộc thể thao Công an Nhân dân. “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một kì ASIAD nên rất thận trọng và đặt mục tiêu nỗ lực thi đấu giành kết quả tốt nhất của bản thân. Chúng tôi rất cám ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chỉ huy đơn vị và cơ quan lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo sát sao để VĐV được tạo điều kiện tốt nhất khi tập luyện, thi đấu”, xạ thủ Trịnh Thu Vinh bày tỏ. Trước khi dự ASIAD 19, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành hạng 5 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ giải vô địch thế giới và có suất chính thức dự Olympic năm 2024.

Cùng trong buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Công an đã thay mặt Bộ trưởng tặng bằng khen cho 4 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đấu giành thành tích thể thao thời gian qua.