Kình ngư TPHCM giành 3 HCV ngày khai mạc giải Các VĐV xuất sắc quốc gia 2024

Nguyễn Thành Lộc là 1 trong các gương mặt của đội TPHCM thi đấu tốt tại giải đang diễn ra ở Tây Ninh. Ảnh: VASA

Sáng 21-12 tại Tây Ninh, VĐV bơi và lặn cùng tranh tài các nội dung của mình trong ngày khai cuộc giải đấu. Ngay ngày đầu, đội TPHCM giành 3 HCV quan trọng.

Tấm HCV đầu tiên của đội TPHCM tại giải thuộc về gương mặt quen thuộc Nguyễn Diệp Phương Trâm. Phương Trâm đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Võ Thị Mỹ Tiên (Long An), Nguyễn Kha Nhi (TPHCM) để vô địch 50m tự do nữ bằng thời gian 25”55.

Tiếp sau đó, Nguyễn Thành Lộc giành HCV thứ 2 cho đội TPHCM khi về nhất nội dung 100m vòi hơi chân vịt nam ở cuộc thi đấu lặn với thời gian 35”18. Thành Lộc chiến thắng VĐV bám đuổi ngay phía sau mình là Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội, 37”01) chạm đích đầu tiên. Ngoài kết quả trên, đội TPHCM giành HCV thứ 3 tại nội dung 100m bướm nữ từ kết quả của Nguyễn Diệp Phương Trâm. VĐV về đích đầu tiên với thời gian 1’02”31 sau khi thắng Võ Thị Mỹ Tiên (Long An, 1’02”89).

Ngày đầu thi đấu, giới chuyên môn ghi nhận một số kết quả đáng chú ý khác như HCV 50m nam tự do của Trần Hưng Nguyên (Trung tâm TDTT Quốc phòng 5) với thời gian 23”27 và HCV 100m bướm (55”78); HCV 400m tự do nam của Đỗ Ngọc Vinh (Hà Nội) với thông số 4’00”96; HCV 400m tự do nữ của Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) với kết quả 4’27”26; HCV 100m ếch nam của Phạm Thanh Bảo (Bến Tre), 1’03”98; HCV 100m ếch nữ của Võ Thị Mỹ Tiên (Long An), 1’12”92; HCV 200m chân vịt đôi nam của Vũ Đặng Nhật Nam (Đồng Nai), 1’40”82; HCV 200m chân vịt đôi nữ của Phạm Thị Thu (Hải Dương), 1’52”26...

Đội TPHCM tạm dẫn đầu với 3 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ trên bảng tổng sắp. Xếp sau TPHCM đang là các đội Hà Nội, Trung tâm TDTT Quốc phòng 5, Long An, Nghệ An, Đồng Nai, Hải Dương. Giải năm nay ghi nhận VĐV của 14 đơn vị trong cả nước góp mặt thi đấu. Giải kéo dài tới ngày 24-12.

MINH CHIẾN