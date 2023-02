Không dùng ngoại binh Venezuela, đội Than Quảng Ninh tin vào tay đập Thái Lan

Đội bóng chuyền nữ Than Quảng Ninh đã có ngoại binh và sự tăng cường chuyên môn này tới từ Thái Lan chứ không phải Venezuela như năm ngoái.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội nữ Than Quảng Ninh cho biết “chúng tôi có tăng cường ngoại binh năm nay. Cầu thủ tham gia với đội bóng là gương mặt trẻ của bóng chuyền Thái Lan và tay đập này phù hợp với chuyên môn mà chúng tôi đang chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023. Đội bóng đang tập trung để có chuyên môn tốt nhất thi đấu năm nay”.

Cũng theo ông Kiệt, cái tên tới với bóng chuyền nữ Than Quảng Ninh năm nay là ngoại binh Thopo Pinyada. Tay đập này đang ở độ tuổi 18 và thi đấu cho đội Nakornnont ở Thái Lan.

Năm ngoái, đội Than Quảng Ninh đã thuê chủ công người Venezuela Maria Jose Perez tuy nhiên, mũi đánh này lại chưa hiệu quả như chờ đợi của ban huấn luyện. Việc lựa chọn cầu thủ tới từ bóng chuyền Thái Lan được cho là phù hợp từ kinh phí chuyển nhượng lẫn chuyên môn vào lúc này.

Ông Kiệt chia sẻ thêm, sau những giải đấu mời hội làng thì hiện tại các cầu thủ Than Quảng Ninh đang tập luyện rất tập trung tại Bắc Ninh chuẩn bị cho vòng 1 giải năm nay. Ở mùa giải mới, libero Kim Liên đã kết thúc hợp đồng với Than Quảng Ninh và không thi đấu cùng đội bóng tuy nhiên, cầu thủ chủ chốt Vi Thị Như Quỳnh vẫn là người của đội Than Quảng Ninh và tất cả chờ đợi cô sẽ phát huy tốt năng lực thi đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia tới đây.