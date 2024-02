Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo góp sức vào 4 HCV ngày đầu giải vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á 2024

Trần Hưng Nguyên (giữa) giành thành tích HCV trong ngày đầu tiên của giải. Ảnh: MINH MINH

Ngày 26-2, giải bơi vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á 2024 tại thành phố New Clark City ở Capas (Philippines) chính thức khai cuộc và đội bơi Việt Nam góp mặt trong nhiều nội dung ngay ngày đầu tiên, qua đó giành tổng 4 HCV, 7 HCB và 5 HCĐ trong các cự ly dành cho nam, nữ theo nhóm tuổi. Theo thông báo mới của ban tổ chức, FINA không công nhận kết quả giải đấu để xét chuẩn Olympic nhằm tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024 do vậy giải đấu mang tính chất thi đấu tranh kết quả huy chương giữa các đội tuyển bơi trẻ của châu Á.

Ở ngày đầu tiên, chúng ta giành HCV đầu tiên ở nội dung 100m ếch nam (nhóm tuổi trên 18) từ thành tích thi đấu của Phạm Thanh Bảo khi có thông số chuyên môn 1’01”31. Tấm HCV tiếp theo thuộc về tuyển thủ Trần Hưng Nguyên khi về nhất nội dung 200m hỗn hợp cá nhân (nhóm tuổi trên 18) với kết quả 2’03”35. Tấm HCV thứ 3 thuộc về tuyển thủ Dương Văn Hoàng Quy tại cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nhóm tuổi 13-14 và đạt 2’08”21. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thi đấu nội dung 800m tự do nam (nhóm tuổi trên 18) ở giải và giành HCV với thành tích 8’01”65.

Trong các thành tích 7 HCB, kết quả được mang lại từ Trần Hưng Nguyên (200m tự do, nhóm tuổi trên 18), Nguyễn Quang Thuấn (400m tự do, nhóm tuổi 15-17), Dương Văn Hoàng Quy (200m tự do, nhóm tuổi 13-14), Cao Văn Dũng (200m hỗn hợp cá nhân, nhóm tuổi trên 18), Võ Thị Mỹ Tiên (200m hỗn hợp cá nhân nữ, nhóm tuổi trên 18), Nguyễn Quang Thuấn (200m hỗn hợp cá nhân, nhóm tuổi 15-17). Ngoài ra, đội bơi Việt Nam còn giành thêm 5 HCĐ khác.

Giải lần này tại Philippines tranh tài các môn bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng nước và kéo dài tới hết 9-3. Nội dung bơi thi đấu tới hết ngày 6-3.

Tại giải, thể thao dưới nước Việt Nam còn tham dự môn nhảy cầu. Trong ngày đầu tiên, VĐV Phạm Thái Thiên Bảo giành HCĐ cầu mềm đơn nam 1m dưới 13 tuổi. Đinh Anh Tuấn/Đặng Hoàng Tú giành HCĐ cầu đôi mềm nam 3m nhóm tuổi 14-18. Ngô Thị Thảo/Bùi Thị Hồng Gian giành HCĐ cầu đôi nữ mềm 3m nhóm tuổi 14-18.

MINH CHIẾN