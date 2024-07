HLV Vũ Văn Duân nhận nhiệm vụ HLV trưởng đội bóng chuyền nam Công an TPHCM

Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM đã có thay đổi đáng kể ở ban huấn luyện ngay tại vị trí HLV trưởng.

HLV Vũ Văn Duân của đội nam Công an TPHCM. Ảnh: BONGCHUYENSAOVANG

Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM đã thay đổi vị trí HLV trưởng của đội bóng, theo đó tân HLV trưởng chịu trách nhiệm chuyên môn là HLV Vũ Văn Duân. Trước đó, HLV làm HLV trưởng của đội bóng là ông Trần Văn Triều. Qua tìm hiểu, đội bóng đã điều chuyển công tác chuyên môn và hiện tại HLV Trần Văn Triều làm đào tạo tuyến trẻ của bóng chuyền nam Công an TPHCM.

Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM đang góp mặt tại Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024, tranh tài từ ngày 10-7 tới 18-7. HLV Vũ Văn Duân đã chính thức ra mắt ở vai trò mới HLV trưởng từ giải đấu này. Hiện ban huấn luyện của đội nam Công an TPHCM còn có các HLV Lê Hồng Huy và Bùi Nguyễn Duy Thái. Trao đổi cùng SGGP, HLV Vũ Văn Duân cho biết: “tôi được cấp chỉ huy của đội bóng giao nhiệm vụ công tác huấn luyện chuyên môn lúc này và tất cả cầu thủ cùng ban huấn luyện nỗ lực để có kết quả tốt nhất. Chúng tôi đang nỗ lực thi đấu Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024 và sau đó sẽ là sự chuẩn bị hướng tới vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024”.

Năm nay, bóng chuyền nam Công an TPHCM là đội tăng cường lực lượng mạnh mẽ nhất tại giải hạng A toàn quốc 2024. Đội bóng đã có nhiều cầu thủ được chú ý ở làng bóng chuyền nam Việt Nam như Nguyễn Văn Hạnh, Lê Hoài Hận, Giang Văn Đức, Lâm Văn Sanh, Phạm Thái Hưng... Mục tiêu của bóng chuyền nam Công an TPHCM là vô địch giải hạng A toàn quốc 2024 để giành suất dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Kết thúc vòng loại của giải hạng A toàn quốc 2024, đội bóng đã lọt vào nhóm giành quyền dự vòng chung kết và sẽ thi đấu trong tháng 10 năm nay ở Trà Vinh để tranh suất thăng hạng. Đáng chú ý, ở giai đoạn thi đấu vòng loại của hạng A toàn quốc 2024, HLV trưởng của đội bóng là ông Trần Văn Triều. Khi đó, HLV Vũ Văn Duân là thành viên trong ban huấn luyện của đội nam Công an TPHCM.

MINH CHIẾN