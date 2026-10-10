HLV Simeone lo ngại bóng đá đỉnh cao kém chất lượng

Nhà cầm quân lão luyện Diego Simeone của Atletico Madrid cho rằng FIFA cần tham khảo ý kiến ​​cầu thủ về tác động của thể thức tập trung đội tuyển quốc gia (ĐTQG) mới, vì nó có thể đang tạo nên tác động khá lớn đối với họ.

HLV Diego Simeone (trái) của Atletico Madrid. Ảnh: THX

HLV Simeone đã lên tiếng khi các giải bóng đá cấp CLB sẽ trở lại vào cuối tuần này, sau quãng nghỉ gần 3 tuần kể từ loạt trận giải vô địch quốc gia gần nhất. Theo lịch thi đấu mới của FIFA, một lịch trình sửa đổi để loại bỏ đợt tập trung tháng 10 nhưng lại kéo dài đợt nghỉ tháng 9 qua 2 ngày cuối tuần, cho phép các đội tuyển quốc gia thi đấu tới 4 trận.

Ông Simeone đánh giá, thể thức này không chỉ gây “gián đoạn” đà hưng phấn của các CLB vào giai đoạn đầu mùa giải tại châu Âu vì nghỉ quá dài, quan trọng hơn cả vẫn là tác động chưa thể đo lường đến các cầu thủ. Bởi vì sau khi chưa thật sự “nóng máy” trong mùa giải mới, họ lại phải liên tục di chuyển giữa nhiều quốc gia (trước kia chỉ trở về nước và sau đó di chuyển tối đa đến 2 quốc gia khác để thi đấu trong một đợt tập trung quốc tế).

“Vấn đề này thực sự cần được đánh giá lại, đặc biệt là vì lợi ích của các cầu thủ”, Simeone phát biểu trong cuộc họp báo hôm 9-10. “Xét đến việc di chuyển và áp lực thể lực - khi hầu hết cầu thủ phải chơi 4 trận - chúng ta cần cân nhắc xem làm thế nào để họ có thể cống hiến những màn trình diễn chất lượng”.

“Suy cho cùng, bóng đá là hoạt động giải trí và khán giả cần được chứng kiến ​​các cầu thủ thi đấu với phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta đang dần đi đến tình trạng điều đó ngày càng ít xảy ra vì khả năng duy trì phong độ đỉnh cao của cầu thủ đang bắt đầu sa sút”, Simeone nói thêm. “Tình hình cần được đánh giá với sự tham vấn của chính các cầu thủ, bởi họ mới là những người trực tiếp thi đấu và mang lại sự giải trí cho người hâm mộ”.

LINH SƠN