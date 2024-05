HLV Daniele De Rossi tìm cảm hứng để đánh bại Bayer Leverkusen

HLV Daniele De Rossi (giữa) trong trận AS Roma thắng Barcelona 3-0 cách đây 8 năm

AS Roma để Bayer Leverkusen giành thắng lợi 2-0 ở trận lượt đi bán kết Europa League ngay trên sân Olimpico hồi tuần trước nên sẽ rất khó khăn ở trận lượt về ở sân khách. HLV Daniele De Rossi thừa nhận Bayer Leverkusen chưa thua trận nào ở mùa giải này là thành tích quá tượng (47 trận bất bại). Ngoài ra, đội bóng của HLV Xabi Alonso toàn thắng cả 5 trận trên sân nhà Bay Arena ở Europa League cũng là dấu hiệu tâm lý tích cực cho đối thủ trước khi AS Roma tới làm khách ở trận lượt về.

Nhìn về tỷ số trận lượt đi cũng như thành tích của Bayer Leverkusen thì không ai tin AS Roma sẽ lội ngược thành công, ngoại trừ HLV De Rossi. Nhà cầm quân 40 tuổi này có lý do để tin về cơ hội giành vé vào chung kết Europa League của đội bóng thủ đô Italia. Cách đây 8 năm khi ông còn khoác áo AS Roma, đội bóng này đã thua Barcelona của Lionel Messi 1-4 ở trận lượt đi tứ kết Champions League trên sân khách nhưng thắng lại 3-0 ở trận lượt về ở sân nhà. Lúc đó, Champions League vẫn còn áp dụng ưu thế bàn thắng trên sân khách nên AS Roma giành quyền đá bán kết. Ông De Rossi nhớ lại “Tôi nói với các đồng đội rằng chúng ta có thể lội ngược dòng và đã thành công. Bây giờ, tôi có niềm tin tương tự với các cầu thủ của mình trước Bayer Leverkusen bất bại”.

AS Roma đứng trước lịch thi đấu khá căng. Sau trận đấu lượt về bán kết Europa League với Bayer Leverkusen, họ sẽ phải đấu với Atalanta ở Serie A. Hiện tại, hai đội cùng có 60 điểm nhưng AS Roma đá nhiều hơn 1 trận. Để đua vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, Roma buộc phải thắng Atalanta. Tuy nhiên, ông Rossi khẳng định toàn đội không có kế hoạch nào cho trận đấu với Atalanta vào lúc này mà dồn toàn lực cho 90 phút khó khăn ở Bay Arena. Ngay cả tình trạng chấn thương của Paulo Dybala cũng đang theo dõi chặt chẽ liệu có thể ra sân đấu với Bayer Leverkusen hay không là dấu hiệu cho thấy AS Roma muốn buông xuôi ở Europa League để dành sức cho Serie A.

HOÀNG HƯNG