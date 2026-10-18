Golfer Gia Hân 15 tuổi vô địch chặng 3 giải VGA Junior Tour 2026

Nguyễn Viết Gia Hân đã hoàn thành 18 hố cuối cùng để dẫn đầu bảng kết quả chung cuộc tại chặng 3 giải VGA Junior Tour 2026 (VGA Junior Tour 2026 - The 3rd Leg).

Nguyễn Viết Gia Hân đã vô địch chặng 3 tại giải năm nay. Ảnh: VGA JUNIOR TOUR 2026

Trước khi vòng cuối ngày 18-10 diễn ra, golfer Nguyễn Viết Gia Hân tạm dẫn đầu bảng xếp hạng khi có tổng điểm -5 sau 36 hố thi đấu.

Giữ vững phong độ tại vòng cuối, Gia Hân đã hoàn thành các hố với 68 gậy và đạt điểm -4.

Với kết quả này, cô bé 15 tuổi có tổng toàn giải là điểm -9 và giữ vị trí số 1. Qua 3 vòng đấu, Gia Hân lần lượt đạt số gậy đánh là 73, 66 và 68.

Trong vòng cuối, Anna Le bám đuổi quyết liệt để tìm cơ hội vượt qua Gia Hân nhưng chỉ đạt Even Par. Toàn giải, Anna Le đạt tổng điểm -5 để giữ hạng nhì.

Trên bảng kết quả chung cuộc, golfer Nguyễn Quốc Bảo Huy có vị trí thứ 3 với tổng điểm -4 còn Bùi Quang Đức Minh hạng 4 (Even Par), Đỗ Đức Khang đứng vị trí thứ 5 (+1).

Theo các bảng nhóm tuổi, Ban tổ chức xác định các golfer có vị trí dẫn đầu chung cuộc.

Qua đó, Lee Haram dẫn đầu bảng U18 nam (điểm +6), Nguyễn Quốc Bảo Huy xếp nhất bảng U15 nam (-4), Phạm Hồng Quang nhất bảng U13 nam (+6), Nguyễn Vũ Phúc Anh nhất bảng U11 nam (+9) và Ngô Thịnh Chấn Thiêm (+5) nhất bảng U9 nam, nữ.

Tại bảng U18 & U15 nữ, golfer Nguyễn Viết Gia Hân là nhà vô địch trong khi BoXuan Lai (Victoria) xếp nhất bảng U13 nữ.

Trong mùa giải 2026, hệ thống VGA Junior Tour được tái cấu trúc theo hướng chuyên nghiệp, với 6 giải đấu trọng điểm thuộc Tier 1 và mở rộng cơ chế bảo trợ, tính điểm cho các giải golf trẻ do hội golf địa phương, sân golf và CLB tổ chức.

Chặng 3 giải VGA Junior Tour 2026 (VGA Junior Tour 2026 - The 3rd Leg) đã có gần 70 golfer thi đấu.

MINH CHIẾN