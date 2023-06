Giống và khác nhau giữa 2 ""cú ăn ba"" của Man.City 2023 và Man.United 1999

Thế nên, không bất ngờ khi báo chí Anh đưa ra những sự so sánh giữa cú ăn 3 của Pep và của Sir Alex năm 1999.

Đầu tiên là kết quả thi đấu: Man.United chỉ thua 3 trận trong mùa giải giành cú ăn ba của họ nhưng lại có đến 21 trận hòa trong tổng số 57 trận trên 3 giải đấu. Như vậy Man.City làm tốt hơn hẳn, khi không tính League Cup trong thành tích của cả hai đội, thì đoàn quân của Pep Guardiola có 42 trận thắng (73,7%) so với 33 trận của United (57,9%), ghi được 145 bàn thắng so với 121 và có 26 trận giữ sạch lưới so với 20 trận của Man.United.

Thêm đó, Man.City chỉ để thủng lưới 39 bàn so với 56, ghi trung bình 2,54 bàn mỗi trận và để thủng lưới 0,68 so với các con số 2,12 so với 0,98 của Man.United.

Man.City cũng đã ghi được 4 bàn thắng trở lên trong 16 trận, tức chiếm 28,1% số trận đấu của họ và nhiều gấp đôi so với Man.United 1999. Từ đó, đội bóng của Pep cũng vượt trội hơn ở các con số cá nhân. Sự đóng góp phi thường 51 bàn thắng của Erling Haaland vào cú ăn ba của Man.City là vô đối. Chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho Haaland, có Julian Alvarez và Phil Foden cùng 15 bàn, cộng với 13 bàn từ Riyad Mahrez. Thời của Man.United 1999, bộ đôi Dwight Yorke và Andy Cole đã tạo thành một cặp tiền đạo thượng hạng. Yorke có 29 bàn còn Cole có 24 bàn trên mọi đấu trường. Siêu dự bị Ole Gunnar Solskjaer ghi 27 bàn dù chỉ 23 lần ra sân đá chính trên mọi đấu trường. Ngoài ra có còn Sheringham, Beckham, Paul Scholes tham gia ghi từ 8 bàn trở lên cho Man.United trong mùa giải đó.

Có 8 cầu thủ của Man.United 1999 chơi từ 50 trận trở lên, trong khi chỉ Rodri và Bernardo Silva có thể tự hào về con số tương tự trong cú ăn ba của Man.City khi chính sách xoay vòng nổi tiếng của Pep cũng như chiều sâu đội hình cho phép ông không phải lệ thuộc quá nhiều vào càu thủ này. Riêng Haaland, Gundogan và Jack Grealish đã cán mốc 50 trên mọi đấu trường (bao gồm League Cup).

Với chiến thắng trước Inter Milan, Man.City là CLB Anh thứ sáu đăng quang ở Cup C1/Champions League, sau Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Man.United và Nottingham Forest. Anh cũng là quốc gia có nhiều CLB vô địch đấu trường này nhất, gấp đôi những quốc gia xếp sau là Italy, Đức và Hà Lan (cùng ba CLB). Đội bóng của Pep cũng thành CLB thứ 10 bất bại trong hành trình vô địch, sau AC Milan, Ajax, Liverpool, Man.United (2 lần), Bayern, Barca, Inter Milan, Marseille và Red Star Belgrade. Manchester còn là thành phố thứ hai có hai nhà vô địch khác nhau, sau Milan-Italy.

Trong khi đó, Guardiola thành HLV đầu tiên ăn ba với hai CLB khác nhau, cùng Barca mùa 2008-2009 và Man.City mùa 2022-2023. Tổng cộng, Guardiola đã dẫn dắt Man.City 413 trận, thắng 300, hòa 55, thua 58, ghi 1.015 bàn, xấp xỉ 2,5 bàn mỗi trận, thủng lưới 336 bàn với hiệu số bàn thắng +679. HLV Tây Ban Nha đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở sân Etihad, với một Champions League, năm Ngoại hạng Anh, hai Cup FA, bốn Cup Liên đoàn và hai Siêu Cup Anh.