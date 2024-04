Giải vô địch quốc gia 2024: Chiến thắng đầu tay của ông Bùi Quang Ngọc và Thái Anh Văn

Cầu thủ Nguyễn Văn Quốc Duy chơi tốt cho Thể Công Tân Cảng tại trận đầu tiên. Ảnh: BÓNG CHUYỀN VN

Tối 31-3, lượt trận tiếp theo nội dung nam tại nhà thi đấu Hà Tĩnh diễn ra sôi nổi và người hâm mộ được chứng kiến ưu thế vượt trội của những tay đập mang thương hiệu Sanest Khánh Hòa và Thể Công Tân Cảng.

Là đội đương kim vô địch quốc gia, nam Sanest Khánh Hòa vẫn có đầy đủ gương mặt tốt nhất từ mùa trước để tham dự giải năm nay. HLV trưởng Bùi Quang Ngọc của đội bóng thậm chí bổ sung thêm ngoại binh Brazil Luiz Felipe Perotto chất lượng nên các tay đập tới từ phố biển Nha Trang không gặp khó trước hàng chắn đội nam Long An trong cuộc đấu đầu tiên mùa giải năm nay. Dù cho, cầu thủ Long An đã chơi giằng co nhưng lần lượt Phạm Quốc Dư, Dư Văn Tiên rồi Luiz Felipe Perotto và có lúc là Evandro Dias Souza đập bóng tốt để giành chiến thắng hiệu quả 3-0 (25/23, 25/22, 25/23).

Trong khi đó, HLV Thái Anh Văn đưa ra sân các tay đập tốt nhất của Thể Công Tân Cảng đang sở hữu tại cuộc đối đầu với nam SXKT Vĩnh Long. Những tưởng đội bóng của HLV Bùi Huy Châm sẽ chơi giằng co thì thế trận trên sân trái ngược hoàn toàn. Trước những quả đập mạnh mẽ của Nguyễn Văn Quốc Duy hay Kittithad Nuwaddee thì hàng chắn của SXKT Cần Thơ không thể khóa chặt mà bị khuất phục dễ dàng. Trận này, đội bóng áo lính chơi khá hiệu quả trên hàng chắn nên hạn chế được nhiều những pha đập bóng tấn công từ các tay đập đối phương. Chung cuộc, Thể Công Tân Cảng thắng dễ 3-0 với tỷ số ván lần lượt là 25/14, 25/18, 25/13. Như vậy, HLV Thái Anh Văn đã có sự khởi đầu suôn sẻ tại mùa giải năm nay.

MINH CHIẾN