Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam Việt Nam mùa thứ 5 với thông điệp “GO for the BETTER”

Tiếp nối sự thành công của các mùa giải trước, Pocari Sweat Run Việt Nam tiếp tục quay trở lại mùa 5 với thông điệp GO for the BETTER - mang đến một hành trình chạy bộ đầy hứng khởi, hướng tới phiên bản tốt đẹp hơn của mỗi vận động viên và cộng đồng yêu thích thể thao. Giải chạy chính thức diễn ra vào ngày 1, 2 và 3-11-2024 tại The Metropole Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức.