Samsung Galaxy S25 series - bước tiến mới với các tác nhân AI đa phương thức tiên tiến

Được trang bị các tác nhân AI đa phương thức tiên tiến, Galaxy S25 series đánh dấu bước tiến đầu tiên trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn của Samsung nhằm thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị di động và thế giới xung quanh. Bên cạnh đó, vi xử lý thế hệ mới Snapdragon 8 Elite for Galaxy cũng mang đến sức mạnh xử lý mạnh mẽ nhất cho Galaxy AI cùng trải nghiệm camera vượt trội nhờ công nghệ ProVisual Engine thế hệ mới.

Ông TM Roh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Trải nghiệm di động (MX) tại Samsung Electronics, chia sẻ: Những cải tiến vĩ đại nhất luôn xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dùng. Đó là lý do chúng tôi nâng cấp Galaxy AI nhằm mang đến trải nghiệm tương tác tự nhiên và dễ dàng hơn bao giờ hết trên thiết bị di động, đồng thời vẫn đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Galaxy S25 series đã mở ra cánh cửa đến tương lai với hệ điều hành tích hợp AI, tác động sâu sắc đến cách chúng ta sử dụng công nghệ và cuộc sống hàng ngày.

Với One UI 7, các tác nhân AI đa phương thức tiên tiến trên Galaxy S25 series đã mang đến khả năng nhận diện văn bản, giọng nói, hình ảnh và video cho trải nghiệm tương tác tự nhiên hơn bao giờ hết. Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm trên Google (Google’s Circle to Search) đã được cải tiến nên giờ đây, bạn có thể nhận diện số điện thoại, email và URL trên màn hình, hỗ trợ người dùng thực hiện cuộc gọi, gửi email hoặc truy cập trang web chỉ với một lần chạm.

Galaxy S25 giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng để thực hiện các bước tiếp theo, như chia sẻ ảnh GIF hoặc lưu thông tin chi tiết về sự kiện. Hoặc chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói, thiết bị sẽ tự động tìm một bức ảnh cụ thể trong Bộ sưu tập hoặc điều chỉnh kích thước phông chữ trong Cài đặt. Chỉ cần nhấn giữ nút bên cạnh để kích hoạt Gemini và thực hiện các tác vụ liền mạch liên ứng dụng trên các ứng dụng của Samsung và Google, cũng như các ứng dụng của bên thứ ba như Spotify. Ví dụ, chỉ với một lệnh thoại là đã có thể tìm thấy lịch thi đấu của đội thể thao mà bạn yêu thích và thêm vào lịch trình trong ứng dụng Samsung Calendar.

Tính năng Call Transcript có thể hỗ trợ ghi âm cuộc gọi và chuyển thành văn bản, sau đó tóm tắt nhanh ý chính để người dùng không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào. Ngoài ra, các tính năng Hỗ trợ soạn thảo (Writing Assist) như tóm tắt nội dung hoặc tự động định dạng ghi chú có thể thao tác trực tiếp trên những đoạn văn bản được lựa chọn mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Với tính năng Trợ lý Vẽ sáng tạo (Drawing Assist), người dùng có thể hiện thực hóa mọi ý tưởng thông qua vài nét phác thảo, văn bản hoặc câu lệnh cho hình ảnh.

Trên Galaxy S25, kho lưu trữ Personal Data Engine sẽ phân tích dữ liệu trên thiết bị một cách an toàn để mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa tối ưu với các tính năng AI mạnh mẽ, phù hợp với nhu cầu và thói quen sử dụng của bạn. Chẳng hạn như tìm kiếm một bức ảnh cũ trong Bộ sưu tập bằng ngôn ngữ đàm thoại, hoặc nhận các tin vắn và gợi ý hành động trong ngày với tính năng Tóm tắt thông minh (Now Brief), có thể được truy cập thông qua Thanh tác vụ thông minh (Now Bar) trên màn hình khóa. One UI 7 đã xây dựng một lớp bảo mật thiết bị bổ sung, được thiết kế cho thời đại AI siêu kết nối.

Galaxy S25 series được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Với những tùy chỉnh độc đáo của Samsung, vi xử lý này cho phép Galaxy S25 series cung cấp nhiều trải nghiệm AI trên thiết bị hơn mà vẫn không giảm đi hiệu suất, bao gồm cả những tác vụ AI vốn trước đây phải thực hiện thông qua AI trên đám mây như Hậu kỳ sáng tạo (Generative Edit).

Samsung và Qualcomm Technologies cũng hợp tác sản xuất vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Galaxy S25 series sở hữu khả năng xử lý hình ảnh AI tiên tiến và hiệu quả với tính năng ProScaler nhằm cải thiện 40% chất lượng tỷ lệ hình ảnh hiển thị... Snapdragon 8 Elite for Galaxy cũng được trang bị Vulkan Engine và Ray Tracing cải tiến, mang đến trải nghiệm gaming trên thiết bị di động mượt mà và chân thực hơn.

Galaxy S25 series nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động, mang đến những bức ảnh siêu chi tiết ở mọi khoảng cách nhờ vào cảm biến độ phân giải cao và ProVisual Engine. Với cảm biến camera góc siêu rộng 50MP mới, Galaxy S25 Ultra cung cấp hình ảnh rõ nét và sống động vượt trội. Chế độ quay HDR 10-bit hiện được áp dụng mặc định, cung cấp khả năng hiển thị màu sắc phong phú gấp 4 lần so với 8-bit, do đó Galaxy S25 có thể bắt trọn mọi chi tiết trong mọi điều kiện ánh sáng.

Galaxy S25 còn mang đến một loạt công cụ trước đây chỉ có trên phần mềm chuyên dụng. Tính năng Lọc âm thanh (Audio Eraser) giúp loại bỏ tiếng ồn không mong muốn trong video một cách đơn giản. Galaxy S25 có khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh với Khẩu độ ảo (Virtual Aperture), tích hợp vào chế độ Expert RAW được ưa chuộng. Tính năng Studio Chân dung AI (Portrait Studio) cũng được cải tiến, cho phép người dùng sáng tạo avatar cá nhân hóa với biểu cảm khuôn mặt chân thực hơn. Bên cạnh đó, tính năng Filters cũng mang đến các bộ lọc phong cách analog mới chuẩn điện ảnh cho hình ảnh và video của người dùng.

Galaxy S25 Ultra được trang bị khung viền titan bền bỉ và Corning Gorilla Armor 2, một loại vật liệu đột phá bền bỉ hơn mặt kính thông thường. Thiết kế kết hợp kính ceramic của Corning với lớp phủ chống phản chiếu độc quyền, mang đến khả năng bảo vệ tối ưu khi rơi cùng với lớp phủ chống phản chiếu và chống xước hiệu quả.

Galaxy S25 sẽ là chiếc điện thoại thông minh Galaxy đầu tiên sử dụng pin làm từ coban tái chế từ các thiết bị Galaxy cũ hoặc từ các viên pin bị loại bỏ trong quá trình sản xuất. Trong khi Samsung Care+ cung cấp bảo hiểm toàn diện cho các hư hỏng do tai nạn, sửa chữa và thay thế. Tất cả các thiết bị Galaxy S25 đều được trang bị 6 tháng sử dụng Gemini Advanced và 2TB lưu trữ đám mây mà không tốn thêm chi phí. Gemini Advanced mang đến những mô hình AI mạnh mẽ nhất của hãng cùng quyền truy cập ưu tiên vào những tính năng mới nhất như Gems, các chuyên gia AI tùy chỉnh cho mọi chủ đề, và Deep Research, hoạt động như một chuyên gia nghiên cứu AI cá nhân của bạn.

Galaxy S25 Ultra có các lựa chọn màu sắc: Xanh Titan, Đen Titan, Bạc Titan và Xám Titan. Các lựa chọn màu sắc cho Galaxy S25 và Galaxy S25+ gồm: Bạc Shadow, Xanh Navy, Xanh Icy và Xanh Mint. Galaxy S25 series mở đặt hàng trước từ ngày 23-1 đến 13-2-2025 với giá bán lẻ đề nghị từ 22,99 triệu đồng (dòng Galaxy S25 12GB + 256GB) đến 44,79 triệu đồng (dòng Galaxy S25 Ultra 12GB + 1TB), kèm nhiều ưu đãi: Lì xì 2 triệu đồng; Thu cũ đổi mới hỗ trợ 2 triệu đồng; Trả góp 0% đến 12 tháng.

THANH NGÂN