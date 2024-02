Giải bóng đá sân 7 hạng trung - Saigon Spring Cup 2024: Quy mô, số lượng tham dự thuộc hàng khủng, với 32 đội bóng, cơ hội cho các cầu phủi ttrẻ..

BTC và đại diện 32 đội bóng chụp hình lưu niệm. Ảnh: THANH ĐÌNH

Giải đấu sẽ khai diễn vào ngày 2-3-2024 tới đây, tại Sân bóng đá An Lộc (Quận 12, TPHCM), cũng giống như VSM U23 Championship - diễn ra cuối năm ngoái, là một cơ hội khác mà BTC là Công ty Thể thao Đức Thiện và Viet Sports Media trao cho các cầu phủi trẻ, những gã trai trẻ trung luôn bị thiếu sân chơi, thiếu thời gian rèn luyện bản thân ngay cả khi được góp mặt trong đội hình cũng đội phủi đẳng cấp hàng đầu Sài Gòn.

Ông Đinh Trình, Trưởng BTC giải, có đôi lời chia sẻ: “Chúng tôi vừa muốn tạo sân chơi cho các đội bóng hạng trung, với những ông bầu cũng rất khát khao thể hiện bản thân và gương mặt của đội bóng, nhưng ít có giải đấu tham dự, mà còn tạo điều kiện cho các cầu phủi trẻ - những người dù góp mặt trong các đội phủi hàng đầu vẫn ít được tin dùng”.

Không phải tự nhiên, Sân bóng đá An Lộc “vùng sâu - vùng xa” đang nổi lên như một địa điểm giúp tạo điều kiện khám phá và ươm mầm các tài năng trẻ của bóng đá phủi Khu vực TPHCM và cả miền Nam, khi mà những ngôi sao, siêu phủi “lão thành” dần bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp chơi bóng phong trào, nhưng mà khoảng trống “quyền lực” còn lại vẫn chưa thể lấp đầy một sớm một chiều.

Nhu cầu, đam mê và khát khao của các ông bầu, các đội bóng hạng trung, các cầu phủi trẻ, do vậy là rất lớn. Đó là lý do tại sao, có đến 32 đội bóng (một con số “cực khủng” ở một giải phủi - phong trào ở Sài Gòn) tìm đủ nhân lực để đăng ký tham dự Giải bóng đá sân 7 hạng trung - Saigon Spring Cup 2024, biến giải đấu trở thành Lễ hội náo nhiệt vào các dịp cuối tuần tại Sân bóng đá An Lộc trong thời gian sắp tới đây.

Ông Đinh Trình cho biết: “Lần đầu tiên tổ chức một giải đấu phủi ở miền Nam được tổ chức mà có đến 32 đội bóng quy tụ về tham dự. Thế nên, BTC gặp rất nhiều khó khăn: 1-Chốt DS chính thức các đội bóng là một vấn đề không nhỏ; 2-Tìm kiếm nhà tài trợ phù hợp cùng đồng hành; 3-Sắp xếp thời gian thi đấu sao cho phù hợp và gói gọn trong lịch trình giải với quá nhiều đội góp mặt”.

Theo như ông Trần Khánh Linh, một thành viên BTC khác: “Một trong các khó khăn khác mà BTC chúng tôi phải đối mặt, có thể nói là khó khăn nhất, là việc sàng lọc và kiểm tra danh sách các cầu thủ trẻ có đủ điều kiện tham dự giải đấu, nhằm tạo ra cuộc chơi công bằng nhất cho các đội bóng thật sự gọi là “hạng trung”.

“Đến thời điểm này, khi buổi họp kỹ thuật, giới thiệu và tổ chức bốc thăm giải đấu có thể diễn ra suôn sẻ, điều đó cũng có nghĩa là, anh em BTC chúng tôi đã cùng đồng lòng vượt qua những khó khăn thách thức ban đầu”, ông Đinh Trình tâm sự. Tuy nhiên, khi giải đấu diễn ra, các khó khăn thách thức trong suốt thời gian tranh tài sẽ là một nấc thang khác mà BTC phải đối mặt và giải quyết hàng tuần.

*Giải bóng đá sân 7 hạng trung - Saigon Spring Cup 2024 diễn ra từ ngày 2-3-2024 cho đến ngày 31-3-2024. *32 đội bóng sẽ tập trung thi đấu tại Sân bóng đá An Lộc (Đường Nguyễn Thị Nhuần, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) *Tất cả trận đấu sẽ được trực tiếp trên các fanpage như: SOLOLIVE, HKA, PMEDIA, HY MEDIA, GOAL LIVE, BÓNG ĐÁ UNDERGROUND

