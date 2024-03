Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024: Lịch thi đấu đảm bảo không chồng chéo

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 đã ban hành chính thức lịch thi đấu và sẽ khởi tranh từ ngày 16-3. Ảnh: VFV

Cục TDTT, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng ban tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 vừa chính thức ban hành lịch thi đấu nội dung nữ giai đoạn 1 giải đấu năm nay. Nội dung nữ khởi tranh đầu tiên, khai cuộc từ ngày 16-3 rồi thi đấu xuyên suốt tới hết ngày 23-3. Lần tổ chức giai đoạn 1 này, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt như điều lệ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 quy định và sân đấu tại nhà thi đấu tỉnh Bình Phước.

9 đội bóng nữ của giải (Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang lào cai, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, Ngân hàng Công thương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Geleximco Thái Bình, Hà Nội) sẽ tranh tài tổng 20 trận đấu của giai đoạn 1 lần này.

“Năm ngoái, khi lịch thi đấu được tập trung vào các ngày cuối tuần thì thời điểm giữa tuần thường chỉ có 1 trận và nhiều đội bóng có ý kiến vì sao lại ít trận đấu quá. Năm nay, ban tổ chức tính toán kỹ càng hơn, tăng cường số trận trong một ngày nhiều hơn. Thể thức đấu vòng tròn một lượt cũng sẽ là thể thức để các đội bóng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng chuyên môn nhằm đạt kết quả tốt nhất”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường đã trao đổi trong lễ bốc thăm lịch thi đấu của giải. Với sự điều tiết của ban tổ chức, trung bình mỗi ngày là giải có 3 trận thi đấu và các khung giờ được diễn ra gồm 14 giờ, 17 giờ và 20 giờ. Theo ban chuyên môn của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, khung giờ đã tính toán hợp lý để tránh trường hợp có những trận đấu diễn ra quá muộn dẫn tới cầu thủ chưa kịp hồi phục thể lực nếu có lịch thi đấu ở ngày kế tiếp.

Trước đó, trong lịch thi đấu dự kiến từng có trận bố trí ở khung 13 giờ trưa. Tuy vậy khi có ý kiến trao đổi từ các đội bóng ở lễ bốc thăm, ban tổ chức đã điều chỉnh để phù hợp hơn. Nhìn chung, số lượng trận đấu trong từng ngày là đủ để người hâm mộ có thể tới nhà thi đấu cổ vũ trực tiếp cũng như giải đấu sẽ tạo được tính hấp dẫn. Năm nay cũng là lần đầu, giải bóng chuyền vô địch quốc gia thực hiện 1 ngày nghỉ ở lịch thi đấu nhằm giúp các đội có điều chỉnh chuyên môn. Với tính chất thi đấu vòng tròn một lượt (từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 2) gồm 9 đội nên trong giai đoạn 1 sẽ có đội đấu 5 trận, có đội chỉ đấu 4 trận.

Hiện tại, nhiều đội bóng đã tới Bình Phước để làm quen với sân bãi. Chỉ còn 6 ngày nữa, giải đấu khởi tranh. Từng đội bóng đều có sự chuẩn bị của riêng mình và trên hết không ai muốn mất điểm ngay những trận đầu tiên. Ban tổ chức nội dung nữ giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 cho biết công tác trọng tài sẽ được tập huấn đảm bảo đúng chuyên môn cũng như sân bãi được kiểm tra kỹ lưỡng, lắp đặt hệ thống Video Eyes Challenge (mắt thần) phục vụ giải đấu.

Ngày 14-3, trọng tài được tập huấn. Tuần tới, hệ thống các camera được lắp và sẽ có vận hành kiểm tra trước khi phục vụ chính thức giải. Ban tổ chức cho biết nhà thi đấu Bình Phước mở cửa tự do nên công tác đảm bảo an ninh, an toàn sẽ được tiến hành kỹ lưỡng.

Theo lịch, ngày 16-3 sẽ diễn ra 2 trận đầu tiên là VTV Bình Điền Long An gặp Ngân hàng Công thương (16 giờ), Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước gặp Hà Nội (20 giờ). Trong lịch thi đấu, ngày 20-3 là ngày giải nghỉ, không tranh tài.

MINH CHIẾN