Gần 300 runner tham gia cuộc thi "Chiến Binh Đường Chạy"

Cuộc thi "Chiến Binh Đường Chạy" đã thu hút sự quan tâm của gần 300 người tham gia, tạo nên một không khí sôi động và hứng khởi trong cộng đồng chạy bộ. Đây là một trong những điểm nhấn của sự kiện điền kinh Run To Live 2024 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group đồng tổ chức vào ngày 10-3 tới tại TPHCM.

Cuộc thi hấp dẫn này ngay từ thời điểm được công bố đã tạo được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng chạy bộ tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 50 triệu đồng, bao gồm cả tiền mặt và các quà tặng hấp dẫn từ các nhà tài trợ đồng hành.

Để tham gia cuộc thi, các runner phải thực hiện các đơn giản như: like hoặc follow Fanpage Run To Live trên Facebook. Tiếp theo, họ phải gửi một tấm ảnh chất lượng và rõ nét trên đường chạy, kèm theo nội dung và thông điệp mà họ muốn chia sẻ, thông qua inbox cho Ban Tổ chức (BTC). BTC sẽ đăng bài dự thi lên Fanpage Run To Live và các runner cần kêu gọi bình chọn từ cộng đồng.

Thời gian tham gia cuộc thi và bình chọn kéo dài từ hiện tại đến hết ngày 31-1. Những bài dự thi và tương tác sau thời gian này sẽ không được tính vào kết quả. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 2-2-2024.

Ngoài giải thưởng chính, BTC cũng đã tặng quần chạy bộ hoặc kính Royabe trị giá 349.000 VNĐ cho 40 runner đạt được 300 điểm bình chọn sớm nhất. Bên cạnh đó, mỗi runner tham gia cuộc thi đã nhận được một voucher giảm 20% khi mua BIB cho Run To Live 2024, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tham gia sự kiện chính.

Cuộc thi "Chiến Binh Đường Chạy"; đã nhận được sự hỗ trợ và đồng hành từ Ocany - nhà tài trợ lớn nhất và Royabe - nhãn hiệu thời trang thể thao uy tín. Đây là một hoạt động thể thao có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy tinh thần rèn luyện sức khỏe và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ cho cộng đồng chạy bộ.

Với sự tham gia nhiệt tình của gần 300 runner, cuộc thi "Chiến Binh Đường Chạy"; đã tạo ra một sân chơi sôi động và truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu thích chạy bộ. Hy vọng rằng sự kiện Run To Live 2024 sẽ tiếp tục thành công và lan tỏa thông điệp về ý nghĩa của việc rèn luyện sức khỏe thông qua chạy bộ.

Để biết thêm thông tin chi tiết và quy định về cuộc thi "Chiến Binh Đường Chạy", các runner có thể truy cập vào trang web https://runtolive.vn/chien-binh-duong-chay/.

Cuộc thi "Chiến Binh Đường Chạy" là một phần của Giải Chạy Bán Marathon Run To Live 2024, được tổ chức vào ngày 10-3-2024 tại Metropole Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức. Thông tin về sự kiện và đăng ký vé chính thức: https://timve365.vn/events/run-to-live-1697189045543.

ÁNH ÁNH