Dự đoán lượt thứ 5 Champions League qua những con số

Hãy bắt đầu từ lượt trận thi đấu vào rạng sáng thứ 4(giờ Việt Nam) với bảng F vốn chưa có đội nào chắc chắn đi tiếp và bị loại. 'Bảng tử thần' đã diễn ra đúng những gì cần thiết và Newcastle đến Paris khi biết rằng họ không được để thua. “Chích chòe” có động lực từ chiến thắng 4-1 ở lượt đi nhưng những thất bại liên tiếp trước Dortmund khiến triển vọng của họ trở nên ảm đạm hơn nhiều. Theo siêu máy tính Opta, cơ hội chiến thắng của đội bóng Anh chỉ là 22,2% so với 55,8% của PSG, với xác suất hòa là 22%. Nguyên nhân là Newcastle vẫn chưa ghi bàn trên sân khách tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, PSG đã thua 2 trong 3 trận gần nhất tại Champions League. Đội bóng Pháp không thua các trận vòng bảng liên tiếp trong cùng một mùa kể từ 2004-05.

Trận còn lại của bảng F chứng kiến ​​Dortmund tới San Siro gặp Milan. Một chiến thắng cho Dortmund có thể giúp họ đi tiếp, trong khi một chiến thắng cho Rossoneri có thể giúp đội bóng Serie A vượt lên dẫn đầu bảng trước lượt 6. AC Milan được đánh giá cao hơn với 48,4% cơ hội chiến thắng còn của Dortmund là 27,8%. Dortmund đã thua 4 trong 5 trận sân khách gần nhất trước các đội bóng Italy ở giải đấu châu Âu (trận còn lại hòa1), kể từ chiến thắng 2-0 trước Udinese vào tháng 10 năm 2008 tại UEFA Cup. Trong khi đó, Milan chỉ thua 1 trong 16 trận sân nhà gần nhất tại châu Âu trước các đội bóng Đức (Thắng 11). Điều đáng nói là thất bại duy nhất đó là trước … Dortmund (0-1 ở Champions League 2002-03).

Tại bảng E, Celtic – đội đã hết cơ hội đi tiếp – gặp Lazio ở Rome. Celtic không thắng trong 14 trận gần nhất tại Champions League (thua 11). Nếu không đánh bại được Lazio trong trận đấu này, họ sẽ trở thành đội bóng đến từ Vương quốc Anh đầu tiên trải qua 15 trận liên tiếp không thắng trong lịch sử Cúp C1/Champions League. Sau chiến thắng trước Feyenoord ở lượt trước, Lazio có tỷ lệ thắng trận này lên đến 62,1%. Trận đấu còn lại của bảng E chứng kiến ​​chủ nhà Feyenoord tiếp Atlético Madrid, đội sẽ đi tiếp nếu giành trọn 3 điểm tại De Kuip. Đây là trận đấu thứ 100 mà Diego Simeone dẫn dắt A.Madrid tại Champions League. Tuy nhiên, máy tính dự báo trận này khá cân bằng với tỷ lệ hòa là 25,3% (Feyenoord có 36,7% cơ hội thắng, A.Madrid là 38%). Đội bóng Tây Ban Nha chưa bao giờ thua trận sân khách nào ở Champions League trước đội bóng Hà Lan, giữ sạch lưới ba trận.

Manchester City và RB Leipzig đã vượt qua bảng G, hiện họ chỉ tranh nhau vị trí đầu bảng. Một điểm là đủ với đoàn quân của Pep Guardiola. Thế nên, máy tính dự đoán cơ hội của Leipzig chỉ là 12,5%. . Chuyến làm khách gần nhất của đội bóng Đức đến sân của Man City đã kết thúc với thất bại 0-7 ở mùa giải trước; đó là chiến thắng cách biệt lớn nhất của Guardiola trong một trận đấu ở Champions League. Leipzig đã thua 4 trận sân khách gần nhất tại Champions League trên đất Anh với tổng tỷ số 20-3. Họ đang tìm kiếm chiến thắng sân khách đầu tiên trên đất Anh kể từ tháng 2 năm 2020, khi họ thắng Tottenham 1-0.

Sau khi đánh bại Barca ở lượt 4, Shakhtar Donetsk đang trong cuộc săn lùng vị trí ở vòng 16 đội bằng cách đánh bại Royal Antwerp tại bảng H. Đội Ukraine được đánh giá cao hơn, siêu máy tính cho họ đến 49,9% cơ hội chiến thắng. Antwerp là một trong hai đội toàn thua ở Champions League mùa này, cùng với Benfica. Nhà vô địch Bỉ đã để thủng lưới nhiều bàn hơn bất kỳ đội nào khác (14), đồng thời họ cũng có hiệu số bàn thắng bại kém nhất giải đấu hiện tại (-11). Cũng tại bảng H, Barcelona tiếp đón Porto, đội bóng của Xavi vẫn cần một chiến thắng để đảm bảo suất đi tiếp. Bất chấp thất bại trước Shakhtar ở Hamburg lượt trước, Barca có 64,5% khả năng giành 3 điểm và tiến vào vòng 16 đội. Barca chưa bao giờ thua trận sân nhà trước đối thủ Bồ Đào Nha ở Cúp C1/Champions League (Thắng 7 hòa 2)

Đội bóng có tỷ lệ thắng trận lớn nhất chính là Bayern Munich với 76,3% khi họ tiếp Copenhagen ở lượt đấu diễn ra vào rạng sáng thứ Năm (giờ Việt Nam). Đây là trận sân nhà đầu tiên của Bayern gặp một đội bóng Đan Mạch tại Champions League kể từ khi đánh bại Brondby vào tháng 11 năm 1998. Tậm điểm của bảng A là trận Galatasaray tiếp Man.United. Đội của Erik ten Hag sẽ cần ít nhất một trận hòa để duy trì cơ hội lọt vào vòng tiếp theo. Họ xếp cuối bảng A trước chuyến làm khách tới Istanbul gặp Galatasaray, nhưng theo máy tính thì Galatasaray mới là người có cơ hội chiến thắng cao nhất (39%). Đây sẽ là lần thứ tám Galatasaray tiếp đón đối thủ Anh ở Champions League; họ chỉ thua hai trong số bảy trận trước đó.

Real Madrid đã vượt qua bảng C, và Napoli sẽ hy vọng được gia nhập Los Blancos ở vòng 16 đội. Thắng được Real ở Bernabeu thì quá tốt, còn nếu hòa thì Napoli cần Union Berlin cầm hòa. Braga ở trận đấu còn lại trong bảng C. Tuy nhiên cơ hội thắng của Napoli chỉ 23,2%, họ đã thua cả hai trận sân khách trước đây ở châu Âu trước Real Madrid. Ở trận còn lại, Braga gặp Union Berlin để hi vọng sẽ đưa cuộcv đua cho tấm vé còn lại kéo dài đến lượt trận thứ 6. Braga có xác suất thắng 43,6% so với 31,8% của Union.

Tại bảng D, Real Sociedad và Inter Milan đã đi tiếp nhưng chưa biết ai xếp đầu bảng. Inter đến làm khách ở Benfica, và dù gã khổng lồ Bồ Đào Nha vẫn chưa giành được một điểm nào nhưng đây được dự đoán sẽ là một cuộc so tài cực kỳ căng thẳngs. Đây là trận đấu có tỷ lệ hòa cao nhất lượt đấu này (25,8%), theo máy tính. Real Sociedad đang bằng Inter (10 điểm) sẽ tiếp đón Salzburg và có khả năng thắng đến 61,4% so với 18,1% của Salzburg.

Ở bảng B. PSV – đội khách – buộc phải thắng để có cơ hội đi tiếp khi đến làm khách của đội cuối bảng Sevilla. Nhưng có đến 25,7% trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa,. Dù PSV đang có phong độ xuất sắc ở mùa giải này, nhưng họ chỉ thắng 1 trong 18 trận sân khách châu Âu gặp các đại diện Tây Ban Nha (hòa 5, thua 12). Còn tính trong khuôn khổ Champions League, họ không thắng trận nào trong 7 lần ghé thăm Tây Ban Nha.

Một điểm có thể là đủ để Arsenal đi tiếp và nếu thắng Lens trên sân nhà sẽ đảm bảo đội bóng của Mikel Arteta sẽ đứng đầu. Đáng chú ý, cả 5 trận đấu châu Âu trước đây của Lens gặp các đội Anh đều có cùng một đối thủ chính là Arsenal (Thắng 2 và thua 2). Trận sân khách cuối cùng của Lens khi gặp Pháo thủ là vào tháng 4 năm 2000, ở trận bán kết UEFA Cup, họ thua 0-1 tại sân Highbury trước bàn thắng của Dennis Bergkamp. Vậy nên, xác suất thắng của Arsenal trận này lên đến 72,5%.