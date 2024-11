Siêu máy tính dự đoán Champions League ngày thi đấu thứ 5: Các CLB Anh chờ tin chiến thắng

Milan sẽ đến gặp Slovan Bratislava, đội bóng của Slovakia là một trong năm đội duy nhất chưa giành được điểm nào trong giải đấu năm 2024-25, trong khi họ có hiệu số bàn thắng bại tệ nhất (-13). Đội của HLV Paulo Fonseca chỉ có sáu điểm sau bốn trận đấu, nhưng những điểm đó đến từ hai trận đấu gần nhất với Club Brugge và Real Madrid. Nếu Milan chứng minh được dự đoán của siêu máy tính là đúng, họ sẽ giành chiến thắng trong ba trận liên tiếp tại giải đấu lớn của châu Âu lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2023.

Atlético Madrid cũng là đội được đánh giá cao hơn khi giành được ba điểm trên sân khách trước Sparta Prague sau khi giành chiến thắng trên sân khách trước Paris Saint-Germain vào ngày 4 tháng 11. Tuy nhiên, họ hy vọng lần này họ sẽ không phải trải qua một trận đấu khó khăn khi cả hai chiến thắng tại Champions League mùa này của họ đều đến sau khi bị dẫn trước.

Có ba đội chủ nhà được siêu máy tính Opta dự đoán sẽ chắc chắn thành công vào đêm thứ Ba: Barcelona (71,9% so với Brest ), Bayer Leverkusen (77,2% so với RB Salzburg ) và Manchester City (73,6% so với Feyenoord ).

Siêu máy tính hẳn đang nhắm mắt làm ngơ trước phong độ gần đây của Man City, với chuỗi năm trận thua thảm hại trên mọi đấu trường và trận thua mới nhất là trận thua 4-0 trên sân nhà trước Tottenham vào cuối tuần tại Premier League. Kể từ tháng 4 năm 2006, City chưa từng thua sáu trận liên tiếp, trong khi họ để thua trận Champions League gần nhất với tỷ số 1-4 tại sân Sporting CP để chấm dứt chuỗi 26 trận bất bại kỷ lục tại giải đấu này. Đối thủ Feyenoord chỉ thắng một trong 10 trận đấu với các đội bóng Anh tại Cúp C1/Champions League (Hòa 1 Thua 8), với chiến thắng đó là trước Newcastle vào tháng 9 năm 2002 (1-0).

Phong độ ghi bàn của Barcelona đã giảm nhẹ với trận thua 0-1 trước Real Sociedad và sau đó là trận hòa 2-2 trước Celta Vigo tại La Liga cuối tuần rồi. Tuy nhiên, họ vẫn là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất trong top năm giải vô địch châu Âu trên mọi đấu trường (57). Robert Lewandowski có 20 trong số những bàn thắng đó, và thêm một bàn nữa ở Champions League sẽ giúp anh trở thành cầu thủ thứ ba đạt được cột mốc 100 bàn trong giải đấu sau Lionel Messi (129) và Cristiano Ronaldo (140).

Tại sao siêu máy tính lại tin rằng Bayer Leverkusen có tỷ lệ thắng đến 77,2% trước trận đấu với RB Salzburg? Vâng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch 2023-24, đội bóng Bundesliga đã thắng sáu trong bảy trận sân nhà của họ tại các giải đấu lớn của châu Âu (Hòa 1). Trong giai đoạn này, chỉ có Liverpool tại Anfield (hiệu số +18) ghi được nhiều bàn thắng hơn Leverkusen tại BayArena (+16 – ghi được 22 bàn thắng, thủng lưới sáu bàn), vì vậy đó có thể là lý do.

Bayern Munich và Paris Saint-Germain gặp nhau lần thứ 14 trong lịch sử Champions League, và ba trận gần nhất đều là những trận đấu một chiều. Bayern đã thắng cả ba trận gần nhất trước PSG tại Champions League (diễn ra từ năm 2021 đến năm 2023). Đội duy nhất từng giành nhiều chiến thắng liên tiếp hơn trước câu lạc bộ Ligue 1 tại giải đấu châu Âu là Juventus, đội đã đánh bại họ sáu lần liên tiếp từ năm 1989 đến năm 1997. PSG cũng không ghi bàn trong ba lần gặp nhau đó, điều này cũng giúp Bayern có lợi thế với siêu máy tính Opta cho trận đấu này (43,2%).

Hai câu lạc bộ Serie A được dự đoán sẽ có thành tích tốt vào đêm Thứ Ba, khi Inter Milan (64,7%) được đánh giá cao sẽ đánh bại RB Leipzig, trong khi Atalanta giành chiến thắng 73,1% trước trận đấu với Young Boys .

Trận đấu cuối cùng có vẻ khó dự đoán hơn nhiều khi siêu máy tính cho rằng Sporting CP có lợi thế hơn Arsenal (44,3%). Tuy nhiên, phải nói rằng dự đoán này không tính đến việc Sporting mất HLV trưởng Ruben Amorim vào tay Manchester United. Hiện đang xếp thứ tám trong Bảng xếp hạng sức mạnh Opta , Sporting đã bắt đầu cuộc sống sau Amorim khá tốt vào cuối tuần, giành chiến thắng 6-0 trong trận đấu cúp với đội hạng ba Amarante, nhưng Arsenal sẽ là một đối thủ khó khăn hơn nhiều. Sporting chưa bao giờ giành chiến thắng trong sáu lần thử trước đó trước đội bóng thành London (Hòa 4 Thua 2) và nếu họ không giành chiến thắng trong trận đấu này, Arsenal sẽ là đối thủ mà họ phải đối mặt nhiều lần nhất trong các giải đấu châu Âu mà không bao giờ giành chiến thắng (7).

Các trận đấu ngày thứ Tư

Liverpool vẫn là đội duy nhất có thành tích 100% tại Champions League mùa giải này. Có thể nói nhiệm vụ khó khăn nhất của họ vẫn đang chờ họ vào đêm thứ Tư, khi họ tiếp đón nhà vô địch Real Madrid tại Anfield.

Liverpool đã thắng ba trận đầu tiên trước Real Madrid ở giải đấu châu Âu (từ năm 1981 đến năm 2009), nhưng không thắng trong tám lần gặp nhau kể từ đó, chịu bảy trận thua (Hòa 1). Trên thực tế, Real Madrid là đội mà Liverpool thua nhiều nhất ở giải đấu châu Âu (7), nhưng điều đó không làm thay đổi siêu máy tính Opta khi đưa đội của Arne Slot trở thành đội được yêu thích nhất cho trận đấu này (46,8%).

Một đội bóng khác của Premier League cũng chơi trên sân nhà đó là Aston Villa tiếp Juventus trong một trận đấu mà họ có tỷ lệ thắng 41,7%. Villa đã thắng hai trận mở màn Champions League trên sân nhà, chỉ có Spurs năm 2010 và Leicester năm 2016 thắng ba trận đầu tiên trong số các đội bóng Anh.

PSV (64,1% so với Shakhtar Donetsk ) là đội được siêu máy tính trao cho cơ hội lớn nhất để giành trọn ba điểm vào đêm thứ Tư khi họ tìm cách tăng cơ hội giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Họ có năm điểm sau bốn trận đấu cho đến nay, chiếm vị trí cuối cùng (thứ 24) trong số những đội sẽ tránh bị loại ở giai đoạn giải đấu.

Monaco (44,0% so với Benfica ), Celtic (46,7% so với Club Brugge ) và Bologna (40,0% so với Lille ) đều được dự đoán sẽ thành công trên sân nhà trong trận đấu này, trong khi hai trong số năm đội vẫn chưa có điểm nào được dự đoán sẽ tiếp tục như vậy sau khi bắt đầu trận đấu sớm vào thứ Tư: Crvena zvezda được cho là có 56,1% khả năng thua trên sân nhà trước Stuttgart và Sturm Graz đã thua 45,1% trong các trận đấu mô phỏng trước trận đấu trên sân nhà trước Girona .

Nếu cả Liverpool và Sporting đều không giành chiến thắng vào giữa tuần này, vẫn có khả năng Monaco sẽ vươn lên dẫn đầu bảng nếu họ thực hiện đúng dự đoán của siêu máy tính Opta rằng họ sẽ đánh bại Benfica trên sân nhà (44,0%).

Câu lạc bộ Ligue 1 có 10 điểm sau bốn trận đấu, chỉ có Liverpool (12) giành được nhiều chiến thắng hơn. Họ đã ghi được nhiều bàn thắng hơn trong bốn trận đấu mùa này (10) so với chuỗi 14 trận không thắng trước đó (9), trong khi Benfica sẽ hướng đến mục tiêu trở thành câu lạc bộ Bồ Đào Nha thứ hai đạt 50 trận thắng Champions League sau Porto (96).

HỒ VIỆT