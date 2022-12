Đội tuyển U20 Việt Nam hội quân

Do một số cầu thủ trong danh sách được triệu tập vướng lịch thi đấu tại VCK U21 quốc gia 2022, đang diễn ra tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), nên trong ngày hội quân hôm nay, chỉ có 19/36 gương mặt điểm danh tại Trung tâm PVF. Các thành viên còn lại sẽ tập trung cùng toàn đội sau ngày 30-12, khi VCK U21 quốc gia 2022 khép lại.

Theo lịch hoạt động do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và ban huấn luyện xây dựng, sau khi ổn định chỗ ở tại PVF, toàn đội sẽ bước vào tập luyện từ ngày mai (29-13). HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông muốn rà soát lại lực lượng cầu thủ đã thi đấu từ vòng loại U21 quốc gia vừa qua, qua đó đánh giá lại toàn bộ lực lượng, xác định những vấn đề còn thiếu để điều chỉnh. Ngoài ra, đợt tập trung này theo HLV Hoàng Anh Tuấn cũng là cơ hội cho các cầu thủ mới làm quen cách chơi, phương pháp huấn luyện mới của huấn luyện viên.

“Đáng tiếc giải U21 quốc tế đã không diễn ra như dự kiến. Nếu có giải đấu này, các cầu thủ sẽ có điều kiện được kiểm tra tốt hơn. Vì không có giải U21 quốc tế, ban huấn luyện sẽ cho các cầu thủ thi đấu giao hữu với một số đội bóng hạng Nhất đang chuẩn bị cho mùa giải mới.

Dự kiến, mùng 6 Tết Nguyên Đán, đội sẽ tập trung trở lại và có ba tuần tập luyện tại Việt Nam trước khi đi tập huấn tại UAE. Tại đây, đội sẽ có một trận giao hữu trước khi bay thẳng sang Uzbekistan để tham dự VCK U20 châu Á 2023”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

VCK U20 châu Á 2023 do Uzbekistan đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1-3 đến 18-3-2023. Theo kết quả bốc thăm, ĐT U20 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Australia, Qatar và Iran.