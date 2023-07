Đội tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách dự World Cup 2023 với sự trở lại của Chương Thị Kiều

Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam tham dự VCK World Cup nữ 2023 vốn đã được Ban huấn luyện trao đổi vào 1 ngày trước đó. Sau cùng, những cái tên bị loại vào giờ chót gồm Hà Thị Ngọc Uyên, Đoàn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Hương, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Trần Nguyễn Bảo Châu.

Khu vực vốn được xem là chưa thực sự an toàn chính là hàng phòng ngự qua những thể hiện tại SEA Games 32 vừa qua đang dần tạo được sự an tâm từ sự trở lại của hậu vệ kỳ cựu Chương Thị Kiều. Hậu vệ này vốn đã trở lại sân cỏ từ trước SEA Games 32, nhưng khi ấy HLV Mai Đức Chung đã không cho cô tham dự mà muốn dành thêm thời gian để tập phục hồi. Tại chuyến tập huấn ở Đức vừa qua, Chương Thị Kiều đã có dịp ra sân để kiểm tra phong độ và làm hài lòng Ban huấn luyện. Sự trở lại của Chương Thị Kiều sẽ giúp nhiều cho sự an toàn ở hàng phòng ngự, vốn chưa tạo sự an tâm trong thời gian qua.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 2 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường tới New Zealand vào trưa ngày 5-7. Khi sang New Zealand, đội sẽ có gần 2 tuần để làm quen và thích nghi với các điều kiện tại đây và sẽ còn 2 lần thử nghiệm đội hình bằng trận giao hữu với chủ nhà New Zealand (ngày 10-7) và đội tuyển nữ Tây Ban Nha (ngày 14-7).