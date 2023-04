Đội tuyển kéo co TPHCM xếp nhì toàn đoàn giải Vô địch quốc gia 2023

Đội tuyển kéo co TPHCM đã giành được 5 HCV, qua đó xếp nhì toàn đoàn tại giải Vô địch quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 14 đến 22-4 ở Nghệ An.

Giải Vô địch kéo co quốc gia 2023 có sự tham dự của 341 VĐV đến từ 14 đơn vị tỉnh, thành như TPHCM, Đắk Lắk, Gia Lai, Nghệ An… Các VĐV tham gia tranh tài ở 27 hạng cân trong nhà và 9 hạng cân ngoài trời. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên các hạng cân kéo co ngoài trời được tổ chức thi đấu tại Việt Nam.

Tham gia giải đấu lần này, đội tuyển TPHCM ra quân với 74 VĐV dự thi ở 16 hạng cân (4 hạng cân ngoài trời), qua đó giành 5 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ để xếp vị trí nhì toàn đoàn. Trong khi đó, đội tuyển Đắk Lắk giành vị trí nhất toàn đoàn với 7 HCV, 1 HCB, 8 HCĐ, còn đơn vị Thái Nguyên có 4 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ xếp vị trí thứ 3.

Từ một trò chơi truyền thống xuất hiện trong các lễ hội, hội thao…kéo co từng bước phát triển chuyên nghiệp hóa và có hệ thống giải quốc gia hàng năm. Giải Vô địch kéo co quốc gia 2023 được tổ chức góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển môn thể thao dân tộc, đồng thời thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn kéo co phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng trên cả nước.