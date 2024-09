Đội nam Công an TPHCM sẽ tăng cường ngoại binh tại vòng chung kết giải hạng A

Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM có chủ trương thuê cầu thủ ngoại (ngoại binh) để thi đấu vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 sắp tới.

Đội nam Công an TPHCM đang tích cực chuẩn bị chuyên môn để dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Vũ Văn Duân của đội nam Công an TPHCM trao đổi cùng SGGP cho biết “đội đã trở lại tập luyện bình thường từ sau Cúp bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024. Các cầu thủ đang có tinh thần tốt và chúng tôi quyết tâm giành kết quả cao nhất tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024 sắp tới. Theo chủ trương của cấp chỉ huy và lãnh đạo đội bóng, bóng chuyền nam Công an TPHCM sẽ tìm thuê ngoại binh để tăng cường chuyên môn đội hình ở vòng chung kết sắp tới. Hiện lúc này, chúng tôi đang tích cực tìm ngoại binh phù hợp”.

Đội nam Công an TPHCM đặt mục tiêu lọt vào chung kết vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 sẽ tranh tài tới đây ở Trà Vinh. Theo quy định của điều lệ giải đấu, đội nam và đội nữ vô địch giải hạng A toàn quốc 2024 sẽ có suất lên chơi giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025.

Tại Cúp bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024 mới đây, đội bóng này đã đoạt ngôi vô địch. Thời điểm thi đấu giải trên, đội hình nam Công an TPHCM đã thuê tay đập ngoại Hiroshi Centelles Rosales (Cuba). Tuy nhiên qua tìm hiểu, tay đập này sẽ không tham gia đội hình của nam Công an TPHCM dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024. HLV Vũ Văn Duân cũng cho biết việc tìm ngoại binh phù hợp là không dễ cũng như thời gian của vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 sắp diễn ra nên ban huấn luyện hy vọng sẽ có được người phù hợp.

Dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024, đội nam Công an TPHCM có nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình như Nguyễn Văn Hạnh, Giang Văn Đức, Phạm Thái Hưng, Lâm Văn Sanh...

Kết thúc vòng bảng trong tháng 5-2024, giải hạng A toàn quốc 2024 đã xác định những đội dự vòng chung kết năm nay gồm Công an TPHCM, VLXD Bình Dương, SK Pearnest Khánh Hòa, Quân khu 3, TPHCM, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trà Vinh và Bến Tre (nam); TPHCM, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Kinh Bắc Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Long (nữ). Vòng chung kết giải đấu năm nay sẽ tổ chức từ ngày 10-10 tới 20-10.

MINH CHIẾN