Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM thuê chủ công người Cuba

Tay đập ngoại binh người Cuba đã cập bến đội bóng chuyền nam Công an TPHCM và sẽ dự giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024 tới đây.

Ngoại binh người Cuba đã tới với đội nam Công an TPHCM. Ảnh: THÁI HƯNG

Hiroshi Centelles Rosales là ngoại binh người Cuba đã chính thức ký hợp đồng khoác áo đội bóng chuyền nam Công an TPHCM. Đại diện ban huấn luyện đội bóng cho biết, hợp đồng trước mắt của chủ công ngoại binh này sẽ có thời hạn để tranh tài ở giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024. Giải đấu này được tổ chức từ ngày 12 tới 16-8 tại Nhà thi đấu Tân Bình (TPHCM).

“Đây là cầu thủ có chuyên môn tốt. Trước khi tới Việt Nam, Hiroshi Centelles Rosales đang thi đấu tại Nga. Chúng tôi đã tập luyện cầu thủ này cùng các cầu thủ ở đội bóng để có sự làm quen, bắt nhịp về chuyên môn. Rất hy vọng tay đập sẽ đạt được hiệu suất thi đấu tốt”, đại diện đội bóng chuyền nam Công an TPHCM cho biết. Chủ công ngoại binh này sở hữu chiều cao 1m96.

Cùng với sự có mặt của Hiroshi Centelles Rosales, đội nam Công an TPHCM cũng đón chào sự trở lại của cầu thủ chuyền 2 Giang Văn Đức để dự giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024. Cựu tuyển thủ quốc gia này đã tham gia ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam trẻ U20 Việt Nam thời gian qua và khi kết thúc nhiệm vụ với đội tuyển nam trẻ U20 Việt Nam, Giang Văn Đức sẽ ra sân thi đấu cùng đồng đội tại đội nam Công an TPHCM.

Mục tiêu của đội nam Công an TPHCM là lọt vào trận cuối cùng ở giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024. Đội nam Công an TPHCM còn nhiệm vụ quan trọng là thi đấu vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 vào tháng 10 tới đây ở Trà Vinh. Ban huấn luyện đội bóng sẽ xem xét thực tế thi đấu của ngoại binh Hiroshi Centelles Rosales từ đó có những tính toán nhân sự khi dự vòng chung kết để quyết tâm thăng hạng lên dự giải vô địch quốc gia 2025.

Các đội bóng dự giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024 tranh Cúp báo Công an TPHCM gồm: VLXD Bình Dương, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Vĩnh Long, TPHCM, Visakha (Campuchia) và Công an TPHCM (chủ giải). Giải đấu là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945/2-9-2024) và 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19-8-1945/19-8-2024).

MINH CHIẾN