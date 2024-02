Đoàn công tác của tỉnh Long An và huyện Thạnh Hóa đến thăm Công ty Thép Thông minh Toàn cầu (GB STEEL)

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác của tỉnh Long An và huyện Thạnh Hoá do Bà Lê Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng đoàn cùng Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh, về phía huyện Thạnh Hoá có Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện – ông Phùng Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty GB STEEL.