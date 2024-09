Dấu hỏi về hàng thủ Bayer Leverkusen

Victor Boniface ghi bàn ấn định chiến thắng cho Bayer Leverkusen trước Wolfsburg

Bayer Leverkusen tiếp tục duy trì được thói quen ghi bàn ở những phút bù giờ của trận đấu như mùa giải trước. Trận mở màn với Borussia M’Gladbach, Florian Wirtz ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù giờ thứ… 11. Trận mới nhất là tiếp Wolfsburg cũng trên sân nhà, Victor Boniface ghi bàn quyết định tỷ số 4-3 cho Bayer Leverkusen ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Điều này ít nhiều cho thấy các cầu thủ của HLV Xabi Alonso vẫn giữ được cách tấn công rất tập trung tới tận những phút cuối cùng của trận đấu.

Tuy nhiên, người hâm mộ Bayer Leverkusen có dấu hiệu lo lắng về hàng thủ sa sút quá nhiều so với mùa trước. Nếu như ở mùa trước, Bayer Leverkusen chỉ để thủng lưới có 24 bàn sau 34 trận đấu thì mùa này chỉ mới 4 trận đã thủng tới 9 bàn. Tiền vệ trụ cột Granit Xhaka nói sau trận đấu: “Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho Bayer Leverkusen. Chúng tôi ghi 4 bàn vào lưới Wolfsburg nhưng đã để thủng 3 bàn. Nên nhớ rằng không có chuyện tuần nào cũng ghi được 4 bàn nhưng việc để thủng lưới 3 bàn trước Leipzig, giờ thủng tiếp 3 bàn trước Wolfsburg là dấu hiệu rất đáng lo ngại về một hàng phòng ngự chơi quá ngây thơ”. Tiền vệ Thụy Sĩ phân tích thêm về việc để đối phương ghi 3 bàn trong hiệp 1 cho thấy hệ thống phòng ngự của Bayer Leverkusen chơi không đủ chặt chẽ.

Một trong những điểm mà mọi người để ý là HLV Alonso đã có tới 5 sự thay đổi so với trận thắng Feyenoord ở Champions League hồi giữa tuần, trong đó có sự xuất hiện ngay từ đầu của trung vệ Nordi Mukiele mượn từ PSG. Cầu thủ người Pháp này lóng ngóng đá phản lưới nhà ở phút thứ 5 và được thay ra sau hiệp 1. Mukiele chơi rất năng nổ nhưng vẫn chưa tìm được sự ăn ý với các đồng đội trong khâu tổ chức phòng ngự.

Thêm một lý do nữa để giải thích về nguyên nhân hàng thủ ĐKVĐ Bundesliga chơi nhiều sơ hở là quá ham dâng lên tấn công. Trong số 4 bàn thắng vào lưới Wolfsburg có một nửa do các hậu vệ thực hiện là Jonathan Tah và Piero Hincapie. Hay như ở trận thua Leipzig 2-3, cả hai bàn thắng của Bayer Leverkusen đều do hậu vệ thực hiện (Alex Grimaldo và Jeremie Frimpong).

Trong lúc HLV Alonso vẫn chưa nói gì về hàng thủ lơ mơ thì Xhaka kêu gọi toàn đội hãy tập luyện kỹ hơn về khâu phòng ngự trong những buổi tập tới. Đây không phải là công việc của những hậu vệ mà là ý thức chiến thuật của toàn đội. Xhaka cảnh báo thời gian không còn nhiều bởi vì trận đấu kế tiếp là chuyến làm khách ở Bayern Munich, đối thủ đã ghi tới 20 bàn trong 3 trận vừa qua.

HOÀNG HƯNG