Dàn tuyển thủ đội bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu giải bóng chuyền Công an tỉnh Hà Tĩnh

Nhiều tay đập của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang có mặt tại Hà Tĩnh để thi đấu giải bóng chuyền nam Công an tỉnh Hà Tĩnh năm 2023.

Dù là giải đấu phong trào, tuy nhiên các tay đập nổi tiếng nhất của bóng chuyền nam thuộc đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam từng dự SEA Games 32 và AVC Challenge Cup 2023, SEA V.League 2023 vừa qua đều có mặt tại Hà Tĩnh khoác áo đánh thuê cho các đội bóng của giải.

Theo đó, bộ ba Từ Thanh Thuận, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy khoác áo đánh thuê cho đội Công an thành phố Hà Tĩnh. Chủ công Dương Văn Tiên, đối chuyền Phạm Văn Hiệp khoác áo đánh thuê đội công an Thạch Hà. Đội bóng này còn thuê cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Thành (cựu cầu thủ bóng chuyền đội nam Hà Tĩnh) tăng cường đội hình.

Trong khi đó, hai tuyển thủ bóng chuyền quốc gia thuộc đội bóng chuyền nam Hà Nội là Vũ Ngọc Hoàng và Nguyễn Xuân Đức sẽ khoác áo đội bóng công an thị xã Kỳ Anh. Ở một sự chuẩn bị khác, đội công an huyện Cẩm Xuyên thuê chủ công Quản Trọng Nghĩa góp mặt trong đội hình.

Đội bóng công an Hương Sơn thuê tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy tham dự giải lần này. Cũng có sự tăng cường đội hình, đội bóng công an Lộc Hà thuê cựu tuyển thủ quốc gia Trần Anh Tú để tăng cường chuyên môn tranh tài tại giải. Tay đập Đinh Văn Phương và Trần Đức Hạnh cũng góp mặt tại giải và khoác áo đánh thuê cho đội bóng của Phòng Cảnh sát cơ động. Đội bóng Cảnh sát giao thông thuê cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Quốc Dư và tay đập triển vọng Lê Công Tuấn Huy tăng cường đội hình trong khi đội bóng chuyền công an huyện Kỳ Anh đã đăng kí hai cựu tuyển thủ quốc gia là Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Nam thi đấu.

Giải bóng chuyền nam Công an tỉnh Hà Tĩnh là giải thường niên được tổ chức. Năm nay, giải diễn ra từ ngày 16-8 tới 18-8. Toàn giải có 19 đội và bốc thăm phân vào 4 bảng đấu. Các trận sẽ thi đấu tại sân bóng chuyền của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Dự kiến, chung kết giải sẽ diễn ra vào chiều ngày 18-8.